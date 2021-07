Oorlogsvergelijking Southgate valt slecht in Duitsland: ‘Schandelijk’

Gareth Southgate heeft zich niet heel geliefd gemaakt in Duitsland. De bondscoach van Engeland blikte in aanloop naar de finale van het Europees kampioenschap tegen Italië terug op de wedstrijd met Die Mannschaft en trok daarbij de vergelijking met de Tweede Wereldoorlog. Die woorden worden hem in Duitsland niet in dank afgenomen. Engeland was in de achtste finales met 2-0 te sterk voor Duitsland en maakte daarmee een einde aan een dienstverband van vijftien jaar van Joachim Löw bij de nationale ploeg.

In aanloop naar de eindstrijd tegen Italië werd Southgate herinnerd aan het duel met de Duitsers, eerder dit toernooi op Wembley. De Engelse manager zag hoe Harry Kane en Raheem Sterling zijn ploeg destijds de zege bezorgden. "Er is al eens geprobeerd om ons land binnen te dringen", trekt Southgate in the Daily Telegraph de vergelijking met de Tweede Wereldoorlog. "Toen hadden we de moed om het af te stoppen. Je kan niet ontkennen dat de energie die er was in het stadion tegen Duitsland daardoor kwam. Ik heb het nooit tegen de spelers gezegd, maar ik weet dat het zo is."

De vergelijking van Southgate is ronduit opmerkelijk te noemen en valt dan ook niet in de smaak bij de Duitsers. De Westdeutsche Allgemeine Zeitung noemt de uitspraken van Southgate 'schandelijk'. "Waar is het misgegaan met Gareth Southgate?", schrijft BILD. "De bondscoach van Engeland zorgt voor verbijstering met vergelijkingen over de oorlog. Zijn uitspraken zijn opmerkelijk. Hij zegt namelijk dat hij een voorvechter is van samenhang en fair play binnen de sport." Ook RTL kan de woorden van Southgate moeilijk plaatsen. "Is dit nou nodig? Onze uitschakeling tegen Engeland krijgt nu een discutabel staartje."

Het weekblad Stern komt met eerder door Southgate gedane uitspraken. "Mijn gevoel van identiteit en mijn waarden hangen stevig samen met mijn familie en in het bijzonder mijn opa", zei de bondscoach van Engeland ooit. "Hij was een patriot en een trotse militair die heeft gevochten in de Tweede Wereldoorlog. De waarden van mijn opa heb ik van jongs af aan overgenomen." De overwinning van Engeland op Duitsland in de achtste finales betekende voor de Engelsen de eerste zege in een knock-outwedstrijd op een groot toernooi in 55 jaar.