Opstellingen van Italië en Engeland voor EK-finale op Wembley bekend

Zondag, 11 juli 2021 om 19:26 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:44

De opstellingen van Italië en Engeland voor de EK-finale van zondagavond zijn bekend. Bondscoach Gareth Southgate van Engeland ruimt zoals verwacht een basisplaats in voor Kieran Trippier, terwijl collega Roberto Mancini geen wijzigingen doorvoert ten opzichte van de halve finale. De twee finalisten staan vanaf 21.00 uur tegenover elkaar op Wembley. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers.

Afgezien van Leonardo Spinazzola, die een serieuze achillespeesblessure overhield aan de kwartfinale tegen België, werkte Mancini met een fitte selectie toe naar de finale. Ten opzichte van het duel met Spanje voert de bondscoach geen wijzigingen door in zijn basiself, wat betekent dat Emerson Palmieri opnieuw de plek van Spinazzola inneemt.

Ook Engeland kwam ongeschonden uit de halve finale, die voor the Three Lions 120 minuten duurde. In de aanloop naar de wedstrijd werd zondag duidelijk dat Trippier een basisplek zou krijgen. Hij begon dit EK pas twee wedstrijden als basisspeler: in de eerste groepswedstrijd tegen Kroatië (1-0 zege) en in de achtste finale tegen Duitsland. De basisplek voor Trippier gaat ten koste van Bukayo Saka. In de halve finale tegen Denemarken speelde Kyle Walker als rechtsback; hij verschuift nu naar de rechterkant van een centrum met drie man.

Southgate heeft de afgelopen weken verschillende formaties samengesteld. Engeland begon het EK met een 4-3-3-systeem in de groepsfase, maar schakelde in de achtste finale tegen Duitsland (2-0 zege) over naar een 3-4-3-systeem. In de kwartfinale tegen Oekraïne (0-4 zege) en in de halve finale tegen Denemarken (2-1 zege na verlenging) koos Southgate weer voor het vertrouwde 4-3-3. De afgelopen dagen trainde Southgate met verschillende formaties en zijn keuze voor de finale valt weer op de succesformule van het duel met Duitsland.

Italië hoopt voor het eerst sinds 1968 het EK te winnen, terwijl Engeland nog nooit een EK won en de eerste hoofdprijs kan veroveren sinds het WK van 1966. Italië won het WK al wel vier verschillende keren. Beide landen stonden in het verleden 28 keer tegenover elkaar. Italië won 11 van die wedstrijden, terwijl Engeland 8 keer met de overwinning aan de haal ging. Op grote toernooien verloor Italië nog nooit van Engeland.

Opstelling Italië: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

Opstelling Engeland: Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Rice, Phillips, Shaw; Mount, Sterling, Kane