Bazoer hekelt houding Vitesse en ziet droomtransfer mogelijk in het water vallen

Zondag, 11 juli 2021 om 11:35 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:43

Riechedly Bazoer is niet te spreken over de manier waarop Vitesse voet bij stuk houdt rond een eventuele transfer. De verdediger annex middenvelder heeft de mogelijkheid om naar Olympique Marseille te gaan, maar Vitesse verlangt meer dan de geboden vier miljoen euro, meldt De Telegraaf zondag. Door de houding van Vitesse dreigt Marseille de stekker uit de onderhandelingen te trekken, zo klinkt het. Bazoer ziet daarmee tevens een droomtransfer mogelijk in rook opgaan.

Bazoer heeft al vaker te kennen gegeven graag een stap te willen maken. Hij zou zijn carrière graag voortzetten in de Ligue 1, waar zijn salaris een stuk hoger komt te liggen dan bij Vitesse. Zijn huidige werkgever is echter niet van plan om hem zomaar te laten gaan en heeft een eerste bod van Marseille van vier miljoen euro afgewezen. De houding van Vitesse kan Bazoer alles behalve bekoren. Bazoer ligt nog tot volgend jaar zomer vast bij Vitesse en loopt dan mogelijk transfervrij de deur uit.

De hoofdrolspeler zelf rekent er overigens op dat Vitesse meewerkt en tot een akkoord komt met Marseille, schrijft De Telegraaf. Van Vitesse kreeg Bazoer onlangs te horen uiterlijk begin augustus een transfer te moeten maken, anders werkt de club niet meer mee aan een vertrek. De voormalig Ajacied laat zich echter niet onder druk zetten door technisch directeur Johannes Spors, zo liet zijn management recent weten aan de Gelderlander. Bazoer nam de deadline dan ook 'voor kennisgeving' aan. Hij meldde zich ondanks zijn transferwens gewoon voor de eerste trainingen van het seizoen bij Vitesse.

Broer en zaakwaarnemer Irchandly Bazoer wilde eerder niet reageren op namen van clubs. “Ik kan wel zeggen dat er veel belangstelling is voor Riechedly”, laat hij weten. De Telegraaf wist te melden dat Irchandly Bazoer op dit moment de verhalen van alle clubs aanhoort en dat hij al een aantal meerjarige aanbiedingen heeft ontvangen. Geen van de clubs heeft een akkoord met Vitesse over de transfersom. De verdediger annex middenvelder acht zichzelf klaar voor een stap hogerop en hoopt daarmee weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal.