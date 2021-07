Aad de Mos over innige ontmoeting met Ronaldo: ‘Kippenvel’

Zondag, 11 juli 2021 om 11:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:16

Aad de Mos heeft in de EK-show van Voetbal International uitgebreid verteld over zijn ontmoeting met Ronaldo Luís Nazário de Lima, waarvan deze week beelden op internet verschenen. Vanaf zijn vakantieadres op Ibiza nam De Mos een video op met de voormalig spits van PSV, waarin hij onder meer vooruitblikte op de halve finale tussen Spanje en Italië. Het onderonsje werd al snel opgepikt en ging viraal. De Mos was trainer van PSV, toen de Eindhovenaren in de zomer van 1994 het destijds zeventienjarige toptalent naar Nederland haalden.

"Ik sta hier met een ontdekking, toen hij zeventien jaar was bij Cruzeiro", leidde De Mos vanaf zijn vakantieadres op Ibiza het gesprek met de inmiddels 44-jarige Ronaldo in. "Lionel Messi is een grote speler, Cristiano Ronaldo is een grote speler, Diego Maradona... Maar qua talent is de grootste op aarde ooit tot nu toe in het voetbal Ronaldo Luís Nazário de Lima." Dat Ronaldo het Nederlands nog niet verleerd is, bleek al snel. "Dankjewel, dankjewel", reageerde de Braziliaanse legende.

???? ?? Aad de Mos ontmoette Ronaldo op vakantie: ‘Ik kreeg kippenvel…’ ‘Het is nog steeds dezelfde ondeugende jongen die bij PSV binnenkwam.’ Kijk live mee ?? https://t.co/G0kvLrSxU5#voetbalinternational #EKLIVE pic.twitter.com/0tIWROvlFU — Voetbal International (@VI_nl) July 11, 2021

Het was niet De Mos zelf, maar zijn dochter die Ronaldo spotte. "Ik had hem niet herkend", vertelt De Mos zondagochtend bij Voetbal International. "Mijn dochter is meer van de FBI, die ziet meer dan ik. Ze zei: 'Volgens mij loopt hij daar'. Hij had een mondkapje en een hoedje op. Hij was onherkenbaar. Toen ging hij naar beneden naar de loopplank om een duik te nemen, toen sprak ik hem aan. Dat was wel even kippenvel. Dan komt het hart weer boven. Dat was de eerste keer na dertig jaar dat ik hem weer zag. Het is nog steeds dezelfde ondeugende jongen als toen hij als zeventienjarige jongen bij PSV binnenkwam. "

De Mos vertelt over hoe Ronaldo zich alles nog wist te herinneren. "Hij vroeg hoe het met mijn vrouw en dochter was", vervolgt de voormalig trainer van PSV. "Mijn dochter en hij zijn op dezelfde dag jarig. Dat hebben we weleens samen gevierd. Hij wilde een foto van ons samen voor Giovanni Branchini, dat is nog steeds zijn makelaar. Dat was voor mij natuurlijk een meevaller. Dan ga je verder praten met een biertje aan de bar. Hij woont in Madrid en heeft een huis op Ibiza. Hij is alleen teruggegaan naar Brazilië omdat zijn ouders corona hebben gehad. De situatie is daar natuurlijk heel erg wat betreft corona."

Wat De Mos betreft heeft de Braziliaanse Ronaldo een grotere invloed gehad in de voetbalwereld dan Cristiano Ronaldo. "Mijn schoonzoon was er ook bij, die heeft niets met het voetbal. Die heeft even op YouTube de beelden bekeken die ik ook al honderd keer heb gezien. Bij Internazionale, bij Barcelona, bij Real Madrid. Wat hij met zijn scharen deed, wat hij met zijn bovenlichaam deed... Dat zie je niet meer. Mijn schoonzoon vroeg of hij groter was dan Cristiano Ronaldo. Ik zei: 'Neem maar van mij aan dat hij echt groter was'. Als ik die twee naast elkaar zet, kies ik altijd voor Lima."