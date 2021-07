Mexico houdt adem in na horrorblessure Hirving Lozano op Gold Cup

Zondag, 11 juli 2021 om 10:22 • Dominic Mostert • Laatste update: 10:43

Het toernooi om de Gold Cup is voor Mexico op onfortuinlijke wijze begonnen. El Tri kwam verrassenderwijs niet voorbij underdog Trinidad & Tobago (0-0) en raakte Hirving Lozano kwijt door een nare blessure. De aanvaller van Napoli botste met zijn gezicht aan tegen de knie van keeper Marvin Phillip. De wedstrijd moest kort worden stilgelegd, terwijl Lozano werd behandeld. Uiteindelijk werd hij afgevoerd naar het ziekenhuis.

De Mexicaanse voetbalbond heeft na de wedstrijd bevestigd dat de situatie van Lozano stabiel is en dat hij bij bewustzijn is. Over de precieze ernst van zijn blessure is verder nog weinig bekend, al beloven de beelden weinig goeds. Het incident vond na een kwartier plaats en werkte in het restant van de wedstrijd door op de ploeg van Mexico, zei assistent-bondscoach Jorge Theiler. "We zagen Lozano liggen en we leefden even in wanhoop. We waren aangedaan, want we dachten dat hij er niet goed aan toe was. Nu we weten dat het goed met hem gaat, gaat het ook beter met ons."

Op foto's is te zien dat Lozano hevig bloedde aan het gezicht na de botsing. "We denken vandaag aan de gezondheid van Hirving. We hopen dat hij herstelt. Dat is het belangrijkste. We denken vandaag niet aan Chucky als voetballer, maar als mens", aldus de assistent van bondscoach Gerardo Martino. Mexico vuurde liefst dertig doelpogingen af, waarvan zeven tussen de palen, maar kwam niet tot scoren. "We lieten veel kansen liggen. Er was vandaag slechts één ploeg die dominant was en dat waren wij, maar het doelpunt wilde niet vallen."