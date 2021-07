Al 10,6 miljoen likes voor Messi en Agüero na publicaties op sociale media

Zondag, 11 juli 2021 om 08:00 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:38

Lionel Messi heeft de winst van de Copa América met zijn honderden miljoenen volgers op sociale media gevierd. De nationale ploeg van Argentinië won zaterdagavond de finale met 0-1 van aartsrivaal en gastland Brazilië en dat betekende niet alleen de eerste grote prijs voor la selección albiceleste sinds 1993 maar ook de eerste prijs voor Messi als A-international. De 34-jarige vedette laat zijn vreugde duidelijk blijken op sociale media.

Messi heeft 229 miljoen volgers op Instagram en 102 miljoen volgers op Facebook. Een officieel Twitter-account heeft de Argentijn niet, al heeft hij ook bijna 15 miljoen volgers op Weibo, het Chinese equivalent van Twitter. “Wat is dit waanzinnig mooi”, benadrukte Messi. “Dit is ongelooflijk, godzijdank! We zijn kampioenen! Kom op verdomme”, vergezeld van een Argentijnse uitdrukking als la concha de tu madre.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De publicatie van Messi op Instagram heeft op het moment van schrijven al 6,1 miljoen likes ontvangen en op Facebook staat de teller inmiddels op 2,1 miljoen. Elke voetballiefhebber wist al jaren dat het winnen van een grote prijs met Argentinië de absolute droom van Messi was, zeker na drie verloren Copa América-finales én een verloren WK-finale. Het gebeurde uiteindelijk in interland nummer 151 voor zijn vaderland. In totaal was de aanvaller goed voor 76 treffers en 53 assists.

Messi krijgt in de comments onder zijn publicatie op Instagram felicitaties van over heel de wereld. "Het is prachtig om je te zien stralen naast de beker. Geniet ervan, jullie verdienen het", benadrukte oud-international Ezequiel Lavezzi. Ook (oud-)voetballers als Thomas Müller ('Gefeliciteerd Leo'), José Manuel Pinto, Javier Zanetti en Alejandro Papu Gómez feliciteren de vedette.

Sergio Agüero, die in de finale niet van de bank afkwam, trok eveneens veel bekijks op sociale media, waar hij op Instagram 18,2 miljoen volgers heeft. De aanvaller van Barcelona publiceerde een fotocompilatie: een foto met Messi waar beiden hun medaille op de Olympische Spelen in 2008 laten zien. Daarboven een foto van zaterdag in de kleedkamer in het Maracanã met de Copa América-beker en de twee winnaarsmedailles. De publicatie krijgt tot op heden 2,4 miljoen likes. De twee spelen komend seizoen voor het eerst samen in clubverband als Barcelona het nieuwe contract van Messi krijgt goedgekeurd door LaLiga.