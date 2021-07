Droom van Messi komt eindelijk uit: Argentinië wint Copa América

Zondag, 11 juli 2021 om 06:14 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 06:40

Lionel Messi heeft eindelijk zijn eerste grote prijs met het nationale elftal van Argentinië gewonnen. Het team van bondscoach Lionel Scaloni was zaterdagavond lokale tijd in de finale van de Copa América met 0-1 te sterk voor aartsrivaal en organisator Brazilië. Het winnende doelpunt in de eindstrijd in het Maracanã in Rio de Janeiro kwam op naam van Angel Di María. Het is voor het eerst sinds 1993, toen het Zuid-Amerikaanse landentoernooi voor het laatst werd gewonnen, dat Argentinië een internationale prijs in de wacht sleept.

Voor de 34-jarige Messi, die tijdens zijn carrière drie Copa América-finales en een WK-finale verloor, was de Copa América een van de laatste mogelijkheden om nog een grote prijs met zijn land te winnen. Tijdens het toernooi nam de spelmaker zijn team al meerdere keren bij de hand met belangrijke doelpunten, maar in de finale kwam Messi amper voor. De sterspeler, die een open kans miste met nog twee minuten te gaan, eindigde het toernooi als medetopscorer met vier doelpunten. Hij werd nog voor aanvang van de finale samen met Neymar verkozen tot beste speler van het toernooi.

#CopaAmérica ?? ¡A los pies de la copa! Enorme festejo del plantel argentino con su gente ???? ???? Argentina ?? Brasil ????#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/Sgr48GOBkR — Copa América (@CopaAmerica) July 11, 2021

Argentinië kwam in de eerste helft op voorsprong via Di María die in de 22e minuut na een dieptepass van Rodrigo De Paul de bal over doelman Ederson in het doel wipte: 1-0. De vroege treffer bleek uiteindelijk de winnende te zijn, want beide ploegen kwamen daarna niet meer tot scoren. Brazilië, waar Neymar niet goed in de wedstrijd zat, kreeg vlak na rust de grootste kans van de wedstrijd toen Richarlison zijn inzet gekeerd zag worden door doelman Emiliano Martínez, die drie minuten voor tijd ook invaller Gabriel Barbosa van het scoren afhield door zijn volley tot corner te verwerken.

Messi kreeg daarna de mogelijkheid om de wedstrijd te beslissen toen hij de bal kreeg aangespeeld van Di María. Oog in oog met Ederson struikelde de aanvaller echter. De teleurstelling over de gemiste kans maakte niet veel later echter plaats voor tranen van vreugde toen scheidsrechter Esteban Ostojich voor het einde van de wedstrijd floot. Nicolás Tagliafico kwam na 63 minuten binnen de lijnen voor Giovanni Lo Celso; Lisandro Martínez bleef op de bank.

Messi stond in 2007, 2015 en 2016 ook met Argentinië in de finale van de Copa América, maar telkens ging het mis voor los Albicelestes. Op het WK van 2014 was Messi ook dicht bij de eerste grote prijs met zijn land toen Duitsland in de finale met 1-0 te sterk was. Na vier verloren finales besloot hij zelfs een punt achter zijn interlandloopbaan te zetten, maar daar kwam hij later van terug. Hij won eerder wel het WK Onder-20 in 2005 op Nederlandse bodem en daarna goud met het Olympisch elftal van Argentinië in 2008.