Patrick van Aanholt reist snel af naar Turkije

Newcastle United heeft zijn pijlen gericht op Boubacar Kamara. The Magpies willen profiteren van de financiële crisis bij Olympique Marseille, dat 17,5 miljoen euro wenst te ontvangen voor de centrumverdediger. (Daily Mirror)

Everton is ervan overtuigd dat Richarlison deze zomer binnenboord blijft. Onder meer Real Madrid werd gelinkt aan de Braziliaanse goalgetter, maar manager Rafael Benítez verzekert dat hij ook komend seizoen nog het shirt van the Toffees draagt. (Fabrizio Romano)

De voorkeur vanop de linksbackpositie ging uit naar een huurovereenkomst met Napoli over Mario Rui met optie tot koop, maar een akkoord werd niet bereikt.

AC Milan heeft Giuseppe Pezzella op de radar. Het management van de vleugelverdediger van Parma heeft al gesprekken gevoerd met i Rossoneri over een verbintenis. (Diverse Italiaanse media)

Tottenham Hotspur wil Jesse Lingard betrekken bij een ruildeal. Manchester United wil Harry Kane graag inlijven, maar the Spurs zijn niet van plan om de spits te laten gaan als Lingard geen onderdeel is van de overeenkomst. (Football Insider)