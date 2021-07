Mark van Bommel geïrriteerd na blamerende oefennederlaag: ‘Dit is te hoog’

Zaterdag, 10 juli 2021 om 19:45 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:50

VfL Wolfsburg heeft zaterdag een pijnlijke nederlaag geleden in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Hansa Rostock. Tegen de club die zijn competitieduels afwerkt in de 2. Bundesliga keek de ploeg van Mark van Bommel halverwege al aan tegen een 0-1 achterstand, die na de pauze nog verder opliep: 0-3. De Nederlandse oefenmeester was bepaald niet te spreken over het optreden van zijn team, dat het overigens nog moest stellen zonder Wout Weghorst.

Na afloop van de blamerende nederlaag was Van Bommel duidelijk ‘not amused’. “Ik vond de eerste helft niet zo slecht. We hadden veel balbezit en probeerden te spelen zoals ik het graag wil zien. We creëerden net geen kansen, maar de inzet was goed. Ik ergerde me aan de tweede helft, omdat er meer van de doorgewinterde spelers had moeten komen. Natuurlijk is het niet gemakkelijk als er veel spelers ontbreken, maar ik verwacht toch een andere prestatie.”

“Er was in de tweede helft een gebrek aan inzet én niveau”, vervolgt Van Bommel, die zich met name ergerde aan het gebrek aan inzet van zijn ploeg. “We moeten dit open en eerlijk bespreken elkaar niet voor de gek houden. Het resultaat in een oefenwedstrijd is niet belangrijk, en we weten dat het even zal duren voordat we ons idee over voetbal aan de spelers hebben kunnen overbrengen. Maar 3-0 is toch te hoog als eindresultaat”, besluit de keuzeheer.

De trainer begon voornamelijk met jeugdspelers aan de ontmoeting met Hansa Rostock, dat na een half uur spelen via Ridge Munsy de score opende. Om een oefennederlaag af te wenden bracht Van Bommel in de rust meer ervaren spelers binnen de lijnen, waaronder Yannick Gerhardt en Maximilian Philipp, al sorteerde ook dat besluit niet het gewenste effect. Door toedoen van Streli Mamba, die tweemaal doel trof, liep de achterstand op tot 0-3. Weghorst is nog op vakantie en zat zodoende niet bij de selectie.