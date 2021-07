Joey Veerman baalt van sc Heerenveen en maakt vraagprijs bekend

Zaterdag, 10 juli 2021 om 19:25 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:50

Joey Veerman vindt de vraagprijs van sc Heerenveen alles behalve realistisch. De middenvelder geniet concrete interesse van het Italiaanse Hellas Verona, dat een eerste bod van naar verluidt vijf miljoen euro van tafel geveegd zag worden. Veerman onthult zaterdagavond de prijs die de Friese club verlangt en baalt openlijk van de wijze waarop de clubleiding van de noordelingen zich opstelt inzake een eventuele transfer.

“Volgens mij hebben de Italianen een heel redelijk bod neergelegd, maar als ik dan hoor wat Heerenveen vraagt kan het weleens een heel moeilijk verhaal worden”, verzekert Veerman zaterdag in gesprek met Voetbal International. Het gaat om een fiks verschil gezien de vraagprijs. “Tien tot twaalf miljoen euro, dat vind ik gekkigheid. Na een coronajaar met lege stadions is het geld overal wel zo'n beetje op. Dan vind ik dit eerlijk gezegd echt nergens op slaan.”

Veerman, die ook aan Feyenoord werd gelinkt, maakte zijn ongenoegen ook intern kenbaar, maar hij werd meteen op zijn contract tot de zomer van 2024 gewezen. “‘Als het dit jaar niet lukt, gaan we nog een jaar van je genieten en vragen we het volgend seizoen opnieuw’. Dat vind ik heel jammer, want ik ben aan iets anders toe”, benadrukte Veerman, die het ‘goed naar zijn zin’ heeft in Heerenveen. “Ik sta lekker te voetballen, maar ik ben gewoon toe aan een nieuwe uitdaging.”

“Het plan was om die deze zomer te vinden, maar ik vraag me dus af of het ervan gaat komen. Daarover ben ik teleurgesteld.” Hij wil wel benadrukken dat Hellas niet zijn droombestemming is, zoals hij her en der las. “Er zijn meerdere geïnteresseerde clubs waar ik heel positief tegenover sta en Verona is daar één van.”

Veerman, die in november 23 jaar wordt, maakte in de zomer van 2019 voor iets meer dan een half miljoen euro de overstap van FC Volendam naar Heerenveen. In zijn eerste seizoen kwam hij tot 5 doelpunten en 5 assists in 26 duels in alle competities. In de voorbije voetbaljaargang schroefde de technicus deze aantallen aardig op: 9 doelpunten en 11 assists in 35 duels.