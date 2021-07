PSV verzuimt te scoren na zestien doelpunten in twee oefenduels

Zaterdag, 10 juli 2021 om 17:53 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:16

PSV is er zaterdagmiddag tijdens het trainingskamp in Duitsland niet in geslaagd om te winnen van het in de 2. Bundesliga uitkomende VfL Osnabrück 0-0. Een kleine tegenvaller voor trainer Roger Schmidt, die zijn elftal eerder in de voorbereiding grote overwinningen zag boeken op Delbrücker SC (1-10) en RDWM (6-2). PSV sluit de reeks met oefenwedstrijden woensdag af met een thuiswedstrijd tegen PAOK Saloniki.

PSV was in de eerste helft in Osnabrück duidelijk de bovenliggende partij. Een van de hoogtepunten was een schitterende pass van Olivier Boscagli op Noni Madueke. De voorzet van de vleugelaanvaller die volgde bereikte echter geen ploeggenoot van de Eindhovenaren. In het eerste helft kreeg Eran Zahavi twee goede mogelijkheden om de score te openen, maar hij had het vizier niet op scherp staan. Yorbe Vertessen betaalde het vertrouwen dat Schmidt hem gaf met een sterk optreden in de eerste 45 minuten op Duitse bodem.

Waar Vertessen en ook Ibrahim Sangaré een goede indruk achterlieten in de eerste helft, daar had Madueke een minder gelukkig optreden aan de kant van PSV. Na de pauze kregen bij de bezoekers uit Nederland onder meer Nick Viergever, Davy Pröpper, Bruma, Mohamed Ihattaren, Mauro Júnior, Jordan Teze en Ryan Thomas speeltijd van Schmidt. Met name Bruma was behoorlijk ijverig na zijn invalbeurt, maar het ontbrak bij de buitenspeler aan scherpte en precisie in de afronding. In de 88ste minuut kreeg hij nog een grote mogelijkheid om PSV alsnog de winst te bezorgen, maar ook ditmaal was er geen succes. Kort daarna liet ook Ihattaren na om uit te groeien tot matchwinner.

Opstelling PSV eerste helft: Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Max; Sangaré, Van Ginkel; Madueke, Götze, Vertessen; Zahavi

Opstelling PSV tweede helft: Drommel; Teze, Obispo, Viergever, Oppegard; Pröpper, Sangaré; Bruma, Ihattaren, Mauro Júnior; Fofana.