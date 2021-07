Courtois pareert zichtbaar verbaasde Vertonghen: ‘Is dat een sterspeler?’

Zaterdag, 10 juli 2021 om 17:36 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:54

Thibaut Courtois is duidelijk niet gecharmeerd van de kwaliteiten van Anthony Martial, zo bleek uit een onderonsje met Jan Vertonghen. De doelman werd in een online quiz gevraagd welke sterspelers het EK hadden gemist en kwam daarbij alleen tot Sergio Ramos, voormalig ploeggenoot bij Real Madrid. Toen Vertonghen vervolgens een rijtje spelers opnoemde die eveneens afwezig waren tijdens het Europees kampioenschap, zorgde vooral de naam van Martial voor verbazing bij Courtois.

In een quiz van Pickx Sports vochten Courtois en Vertongen een onderlinge strijd uit aan de hand van een aantal vragen. De doelman van Real Madrid werd gevraagd om de drie grootste sterren te noemen die het EK noodgedwongen moesten missen. "Sergio Ramos, uuuh", luidde het antwoord van Courtois. Vertonghen was zichtbaar verbaasd toen zijn teamgenoot bij de Belgische nationale ploeg slechts tot één naam kwam en somde vervolgens op wie Courtois nog meer had kunnen noemen.

Le tacle de Courtois sur Martial ??pic.twitter.com/yYZiErxGB1 — Instant Foot ?? (@lnstantFoot) July 9, 2021

"Je had de keuze tussen Haaland, Martial, Ter Stegen, Van Dijk, Zaniolo, Kean, Dzeko, Oblak, Pjanic", reageert Vertongen. "Martial? is dat een sterspeler?", vraagt Courtois zich af. Nadat Courtois nogmaals de schouders ophaalde, grinnikte het Belgische duo. Martial, 27-voudig Frans international, moest door een knieblessure verstek laten gaan tijdens het EK. Hij zag hoe Karim Benzema verrassend genoeg wél deel uitmaakte van de selectie van Didier Deschamps. Frankrijk kende een teleurstellend EK en werd in de achtste finales uitgeschakeld door Zwitserland na strafschoppen.

Martial kende een wisselvallig seizoen bij Manchester United en kwam tot slechts vier doelpunten in de Premier League en zeven in alle competities, alvorens een gescheurde knieband in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Kazachstan een einde maakte aan zijn seizoen. De concurrentie in de voorhoede bij United zal komend seizoen alleen maar toenemen voor Martial, daar de Engelse grootmacht zich heeft versterkt met Jadon Sancho. De aanvaller komt voor maximaal 95 miljoen euro over van Borussia Dortmund.