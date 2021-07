Feyenoord loopt tegen Young Boys tegen eerste oefennederlaag aan

Zaterdag, 10 juli 2021 om 16:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:09

Feyenoord heeft zaterdagmiddag zijn eerste nederlaag geleden in de voorbereiding. De ploeg van trainer Arne Slot was op het trainingskamp in Oostenrijk niet opgewassen tegen Young Boys: 2-0. Het duel met de Zwitsers begon een half uur later dan gepland, daar de bezoekers in een file terecht waren gekomen. Bij Feyenoord ontbrak Leroy Fer. Zijn plek werd ingenomen door Wouter Burger. Na zeges tegen AEK Athene (3-1) en FC Zürich (1-0) en een gelijkspel tegen AA Gent (1-1) bleef Feyenoord voor het eerst deze voorbereiding met lege handen.

Onder toeziend oog van een handvol supporters uit Rotterdam moest Feyenoord in de beginfase het initiatief aan Young Boys laten. Na tien minuten spelen moest Justin Bijlow voor de eerste keer handelend optreden, toen hij een kopbal op zich af zag komen na een indraaiende vrije trap. Aan de andere kant noteerde Luis Sinisterra het eerste gevaar namens Feyenoord. De buitenspeler werd de diepte in gestuurd door Orkun Kökçü en probeerde het in de hoek, maar vond David von Ballmoos op zijn weg. Ook een mogelijkheid van Guus Til kon niet tot doelpunt worden gepromoveerd. De middenvelder schoot van dichtbij over.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Young Boys nam vervolgens het initiatief weer over en werd na een half uur spelen beloond. Na een fout in de opbouw bij Feyenoord kon Marvin Spielmann profiteren. De middenvelder kwam oog in oog met Justin Bijlow en passeerde de doelman: 1-0. Feyenoord dacht even nog voor rust op gelijke hoogte te komen, maar een poging van Kökçü zeilde langs de kruising en een kopbal van Róbert Bozeník kon worden gepakt door Von Ballmoos. De Slowaakse spits werd vanaf de rechterkant van het veld bediend door Jens Toornstra.

Bozeník was een van de spelers die in het tweede bedrijf niet terugkeerde en zag zijn plek worden ingenomen door Francesco Antonucci. Kökçü werd op het middenveld vervangen door Mark Diemers. Laatstgenoemde was al vroeg in de tweede helft betrokken bij een aanval van Feyenoord. De middenvelder stelde Linssen in staat om te volleren, maar zonder succes. Het grootste gevaar in de tweede helft kwam echter van de Zwitsers, die de wedstrijd twintig minuten voor tijd in het slot gooiden via Ulisses García. In aanloop naar de 2-0 had Bijlow zijn ploeg al een aantal keren in de wedstrijd gehouden.