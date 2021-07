‘Ajax weet voldoende na trainingskamp en wil contract tot 2024 uitdelen’

Zaterdag, 10 juli 2021 om 15:17 • Rian Rosendaal

Ajax wil Kian Fitz-Jim langer voor de club behouden. De Telegraaf meldt kort na afloop van de oefenwedstrijd van zaterdagmiddag tegen SC Paderborn (4-1 overwinning) dat de pas achttienjarige middenvelder kan bijtekenen tot medio 2024. De huidige verbintenis van Fitz-Jim in Amsterdam loopt door tot de zomer van 2022.

De jonge middenvelder maakt een goede indruk tijdens het trainingskamp van Ajax in De Lutte. Trainer Erik ten Hag liet hem zaterdag in de tweede helft opdraven in de vriendschappelijke ontmoeting met Paderborn in Twente. Volgens De Telegraaf neemt Fitz-Jim het contractvoorstel van de Ajax-leiding momenteel in beraad samen met zijn management. Hij vindt het salaris niet het allerbelangrijkste, zo klinkt het. Het sportieve plaatje voor de komende jaren is voor de jonge Ajacied doorslaggevend.

Fitz-Jim meldde zich medio 2015 in de jeugdopleiding van AZ en vier jaar later volgde de overstap naar de jeugdafdeling van Ajax. De middenvelder kwam tot dusver tot 21 wedstrijden namens Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Zijn officiële debuut in het elftal van Ten Hag laat nog op zich wachten. Het is nog niet bekend of Fitz-Jim later deze maand door de trainer van Ajax wordt meegenomen voor het trainingskamp in Oostenrijk,

De Ajax-middenvelder bracht afgelopen week in een interview op de website van de Amsterdamse club naar voren welke spelers tot zijn favorieten behoren. "Frenkie de Jong is natuurlijk een mooie speler, maar ik kijk ook erg graag naar Pedri. Hij is nog superjong en heeft hetzelfde postuur als ik. Hoe hij uit de duels blijft en het spel naar zich toetrekt, is heel fraai om te zien", aldus Fitz-Jim.