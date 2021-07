Driessen kraakt handelwijze KNVB: ‘Hij wil die job graag’

Zaterdag, 10 juli 2021 om 13:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:38

Valentijn Driessen snapt niet dat de KNVB is afgereisd naar Portugal voor een gesprek met Louis van Gaal, zo vertelt hij zaterdag in de podcast van De Telegraaf. Deze week werd bekend dat een delegatie van de Nederlandse voetbalbond het vliegtuig nam naar Portugal voor een oriënterend gesprek over het bondscoachschap bij Oranje. Driessen kan daar geen begrip voor opbrengen en had Van Gaal naar Zeist laten komen. Volgens Driessen zijn de gesprekken over de vacante trainerspositie overigens wel positief verlopen.

Driessen weet te melden dat Eric Gudde (directeur betaald voetbal) en Nico-Jan Hoogma (directeur topvoetbal) inmiddels alweer voet op Nederlandse bodem hebben gezet. Het tweetal bracht deze week een bezoek aan Portugal om de stemming te peilen bij Van Gaal. "Het is een heel positief gesprek geweest", vertelt Driessen over het onderonsje. "Dat kon ook niet anders, want ze hebben een kort voorgesprek gehad of het zin had om af te reizen naar Portugal. Ik zou alleen hebben gezegd als directeur van de KNVB: 'Kom maar naar Zeist toe'. Hij wil die job graag."

Chef sport Marcel van der Kraan hekelt het gebrek aan visie bij de KNVB. "Kijk naar Gareth Southgate", trekt Van der Kraan de vergelijking. "Die heeft helemaal niks bewezen als trainer. Maar die Engelse bond had een visie. Deze man heeft tweeënhalf jaar bij Middlesbrough gezeten, is daar nog gedegradeerd ook. Maar die hebben ze binnengehaald bij Jong Engeland omdat hij een goede coach is en goed verstand heeft. Zo hebben ze hem begeleid naar de top en dat is een visie die je kunt hebben. Het feit dat hij nu in de finale staat geeft aan dat de visie van een bond belangrijk is om te hebben. Dat mis ik bij de KNVB. Het gaat om de visie die je moet hebben en het lef."

Volgens Driessen heeft het vooral te maken met angst dat de KNVB terugvalt op de naam van Van Gaal. Het kan voor de 69-jarige oefenmeester zijn derde termijn als bondscoach van Oranje worden. Eerder stond Van Gaal tussen 2000 - 2002 en 2012 - 2014 aan het roer. "Het voorbeeld van Gareth Southgate is wel mooi. Het wil helemaal niet zeggen dat als je José Mourinho bent, je ook goed presteert met het Nederlands elftal. Ook de naam van Giovanni van Bronckhorst viel natuurlijk vaak. Die kun je er ook prima neerzetten. Het is allemaal niet zo moeilijk", besluit Driessen.