‘Ronald Koeman hoeft niet bang te zijn dat ik op zijn stoel ga zitten’

Zaterdag, 10 juli 2021 om 12:44 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:57

Jordi Cruijff heeft niet de intentie om Ronald Koeman te onttronen als trainer van Barcelona, zo heeft hij verteld in een uitgebreid interview met Marca. Cruijff treedt op 1 augustus in dienst bij de Spaanse grootmacht als adviseur van Joan Laporta en keert daarmee terug bij de club die hij tussen 1988 en 1996 diende als speler. De sportbestuurder hoopt Koeman vooral de helpende hand te kunnen bieden en denkt er niet aan om de Nederlandse oefenmeester te vervangen als trainer bij de Catalaanse club.

"Noch in mijn hoofd, noch bij iemand binnen Barcelona leeft het idee dat ik Koeman ga vervangen als trainer", vertelt Cruijff. "Als dat mijn doel was geweest, was ik wel eerder naar Spanje gekomen. Ik heb de afgelopen jaren de kans gehad om als trainer aan de slag te gaan in Spanje. Deze mogelijkheid is nooit gesuggereerd en maakt ook geen onderdeel uit van mijn plannen. Ik ken Ronald al bijna dertig jaar en hij weet dat hij met mij iemand heeft die hem wil helpen. En bovendien zou het van mijn kant niet chique zijn om dat te doen, ik heb mijn principes. Ronald hoeft niet bang te zijn dat ik op zijn stoel ga zitten."

Sinds Laporta in maart de verkiezingen won bij Barcelona, zette hij zijn zinnen op een terugkeer van Cruijff. Laporta is onder de indruk van de voetbalvisie en de ervaring die Cruijff de voorbije jaren opdeed bij verschillende clubs in de wereld. "Degene die nu binnenkomt bij de club heeft de illusie om de situatie op sportief en financieel vlak te keren", vervolgt Cruijff zijn verhaal. "Het is echter een moeilijke en ondankbare taak, omdat er pijnlijke beslissingen moeten worden genomen om aan de regelgeving te voldoen. De wetten in Spanje zijn duidelijk, maar voetbal is alleen voor de mensen die zich erin vastbijten."

Cruijff vulde de afgelopen weken met het EK en het reactiveren van verlopen contacten. De sportbestuurder volgde Spanje met bovenmatige interesse en keek daarbij met bewondering naar het spel van Pedri. "Hij heeft een leeftijd dat hij zonder druk speelt en dat stelt hem in staat om met meer vrijheden te handelen", aldus Cruijff. "Alles wat hij doet wordt positief gewaardeerd en verdient een aparte vermelding. Hij is erg jong en heeft duidelijk dingen te verbeteren, maar als hij dit pad volgt, is hij een voetballer die een tijdperk gaat markeren. Op club-, nationaal elftal- en Europees voetbalniveau."