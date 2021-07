Mario Götze heeft geruststellend nieuws voor PSV: ‘Daar denk ik niet aan’

Zaterdag, 10 juli 2021 om 11:57 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:07

Tijdens het trainingskamp van PSV in Duitsland neemt Mario Götze een tussenbalans op. De aanvallende middenvelder is op zijn plaats in Eindhoven en is dan ook zeker niet bezig met een voortijdig vertrek. Götze wil met PSV prijzen veroveren en in de Champions League spelen, iets wat hem niet lukte in zijn eerste seizoen in het Philips Stadion.

"Het was goed voor mij, ik heb veel geleerd", doelt Götze in een interview met ESPN op zijn eerste jaar als speler van PSV. "De opvattingen van de trainer (Roger Schmidt, red.), de situatie met Covid. Iedereen kreeg daarmee te maken. Ik ben ook vader geworden, dus ik heb veel geleerd." De Duitser speelde afgelopen seizoen in de Europa League en het Europese avontuur smaakt naar meer. "Het was belangrijk om Europese wedstrijden te spelen. We speelden goed in de groepsfase. Ik speelde in een nieuw systeem van de coach. Alles bij elkaar was het erg goed voor mij."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Ik heb veel Champions League gespeeld en wil dat weer. Dat is mijn doel", vervolgt de ambitieuze Götze, die volledig gefocust is op PSV. "Ik denk er niet aan om weg te gaan. We hebben een grote kans op Champions League-voetbal en om als team te groeien en misschien titels te pakken. Dat wil ik ook graag doen. Het is dus belangrijk om deze wedstrijden (tegen Galatasaray in de tweede voorronde van de Champions League, red.) te winnen." De 29-jarige spelmaker heeft in ieder geval voldoende vertrouwen in de kwaliteiten van zijn medespelers.

"Ik denk dat we een goede mix hebben qua leeftijd. Een goede mix van jong en oud. Ik wil graag een voorbeeld zijn om het hele seizoen een topprestatie te leveren", neemt de voormalig speler van Borussia Dortmund en Bayern München zich voor. "Het is belangrijk om dat tien maanden vol te houden. Ik denk dat we flexibeler kunnen zijn en meer systemen aankunnen. Het is goed om flexibel te zijn, omdat je nooit weet wat de tegenstander doet. De omstandigheden zijn nooit hetzelfde. Wissels in de rust, vijf verdedigers. Het is goed daarop te kunnen anticiperen."