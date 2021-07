Basisplaats Victor Jensen bij Ajax; piepjonge bank in De Lutte

Zaterdag, 10 juli 2021 om 11:19 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:32

Erik ten Hag heeft de opstelling vrijgegeven van Ajax voor de oefenwedstrijd tegen SC Paderborn van zaterdagmiddag. In De Lutte is er op het middenveld een basisplaats voor Victor Jensen, die afgelopen seizoen nog werd verhuurd aan FC Nordsjaelland. Er is daarnaast wederom een basisplek voor de pas achttienjarige Youri Baas in de achterhoede. Het eerste fluitsignaal in Twente klinkt om 12.00 uur.

De pas geleden gearriveerde Jay Gorter mag zich bewijzen onder de lat bij Ajax. Het hart van de Amsterdamse defensie wordt gevormd door Perr Schuurs en Lisandro Magallán. Baas start op de linksbackpositie, terwijl Noussair Mazraoui op de rechterflank van de verdediging staat geposteerd. Jensen wordt op het middenveld geflankeerd door Kenneth Taylor en Mohammed Kudus. In de voorhoede moeten David Neres en Dusan Tadic zorgen voor de aanvoer richting spits Sébastien Haller.

Het lijkt erop dat Ten Hag de nodige jeugdspelers een kans wil geven tegen Paderborn. Op de bank nemen namelijk onder meer Rio Hillen (18), Anass Salah-Eddine (19), Kian Fitz-Jim (18), Ar'jany Martha (17) en Kristian Hlynsson (17) plaats. Ajax treedt in de voorbereiding verder nog aan tegen Anderlecht (16 juli) en Bayern München (24 juli). Eerder in de oefencampagne werd met 6-0 gewonnen van HFC. Afgelopen dinsdag wist Quick'20 de landskampioen verrassend op een gelijkspel (1-1) te houden.

Opstelling Ajax: Gorter; Mazraoui, Schuurs, Magallán, Baas; Jensen, Taylor, Kudus; Neres, Haller, Tadic.