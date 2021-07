Engelse toptransfer lonkt voor Adama Traoré

Chelsea wil langer door met Armando Broja, die een contract tot medio 2026 kan tekenen. De spits, vorig seizoen verhuurd aan Vitesse, krijgt in de voorbereiding de kans bij de A-selectie. (Fabrizio Romano)

Liverpool wil profiteren van de situatie en heeft ongeveer veertig miljoen euro klaarliggen om de Spanjaard over te nemen.

Real Madrid krijgt concurrentie van Tottenham Hotspur in de strijd om Jules Koundé. De Premier League-club is bereid om zestig miljoen euro te betalen, een bedrag waar de Spanjaarden niet aan kunnen tippen. (Sport)