Drama voor Curaçao: corona-uitbraak zet streep door Gold Cup

Zaterdag, 10 juli 2021 om 08:25 • Yanick Vos • Laatste update: 10:09

Curaçao heeft een streep moeten zetten door deelname aan de Gold Cup. Reden voor het drastische besluit is een aantal positieve coronatesten binnen de selectie van waarnemend bondscoach Patrick Kluivert. Curaçao wordt op de Gold Cup vervangen door Guatemala.

Diverse spelers en stafleden blijken besmet met het coronavirus. Vlak voor de vlucht naar het Amerikaanse Dallas kwamen de positieve testen aan het licht. Kluivert kon geen representatief team meer opstellen omdat spelers die negatief getest zijn ook in quarantaine moeten. Zij stonden namelijk in nauw contact met positief geteste spelers. Curaçao heeft zich daarop moeten terugtrekken uit het toernooi.

Bij een nieuwe testronde hadden diverse spelers een negatieve uitslag. Echter, de regionale coronaregels in Texas schrijven voor dat ook personen die in de buurt zijn geweest van besmette personen in isolatie dienen te gaan. Curaçao wordt vervangen door Guatemala, dat in de nacht van zondag op maandag (04.30 uur Nederlandse tijd) in actie komt tegen El Salvador.

"Alle personen zijn direct in isolatie gegaan. Hoewel verschillende andere spelers negatief testten, moeten sommigen volgens de regels ook in isolatie. Daardoor hebben de CONCACAF en de voetbalbond van Curaçao in goed overleg besloten dat Curaçao niet zal deelnemen aan het toernooi", aldus een statement op de website van de Gold Cup.