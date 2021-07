KNVB wil na persconferentie Rutte start van Eredivisie uitstellen

Vrijdag, 9 juli 2021 om 23:49 • Jeroen van Poppel

De KNVB onderzoekt de mogelijkheid om de seizoenstart in de Eredivisie uit te stellen, nu het demissionair kabinet aangescherpte maatregelen heeft ingevoerd met betrekking tot corona. Door de openingswedstrijd een dag uit te stellen, kan de Nederlandse competitie direct met een vol stadion beginnen.

Demissionair ministerpresident Mark Rutte maakte op de persconferentie bekend dat de maatregelen met betrekking tot sportevenementen worden aangescherpt. Dat houdt in dat stadions bij sportwedstrijden voor twee derde gevuld mogen worden, indien de toeschouwers zich van tevoren laten testen. De maatregel geldt tot en met vrijdag 13 augustus, daarna mogen stadions zoals het nu lijkt weer volledig gevuld worden.

Op de dag dat de maatregelen aflopen staat de seizoensouverture in de Eredivisie gepland. Op die dag trappen Go Ahead Eagles en sc Heerenveen het seizoen 2021/22 af. De KNVB ziet echter het niet zitten om in een deels gevuld stadion te beginnen en bekijkt de mogelijkheid om de wedstrijd een dag uit te stellen. "We hebben lang gewacht op de terugkeer naar volle stadions en het is een flinke domper dat we niet meteen volledig met honderd procent publiek kunnen beginnen", aldus de KNVB tegenover het ANP.

"Er is door alle clubs geïnvesteerd om de stadions coronaproof te maken", beargumenteert de Nederlandse bond. "We hebben meegewerkt aan de oplossingsrichting door middel van pilotevents en Fieldlab Evenementen. Supporters en sponsors hebben zich flexibel en loyaal opgesteld. Gezien de oplopende besmettingscijfers begrijpen we de maatregelen, maar hopelijk kunnen we bij gunstige ontwikkelingen van het virus weer snel opschalen naar honderd procent bezetting."

De KNVB lijkt niet van plan om de strijd om de Johan Cruijff Schaal uit te stellen. Die staat gepland op zaterdag 7 augustus in de Johan Cruijff ArenA en gaat tussen landskampioen Ajax en runner-up PSV. Het stadion in Amsterdam mag met de huidige maatregelen dus voor twee derde gevuld worden.