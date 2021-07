Wim Kieft: ‘Het is eigenlijk hartstikke jammer: hij is beter dan Haller'

Vrijdag, 9 juli 2021 om 22:45 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:18

Wim Kieft is van mening dat Kasper Dolberg een betere speler is dan Sébastien Haller. In zijn wekelijkse column in De Telegraaf gaat de analyticus in op de optredens van de Deense spits op het EK 2020, waarop de voormalig Ajacied ‘echt heel erg goed speelde’. Toch twijfelt Kieft eraan of Dolberg echt de ‘absolute top’ gaat halen.

“Hij haalde in de halve finale Kasper Dolberg en Mikkel Damsgaard naar de kant”, zo begint Kieft met een kritische noot aan het adres van bondscoach Kasper Hjulmand, om vervolgens de loftrompet te steken over de spits. “Geweldig om te zien hoe Dolberg speelde. Je zag bij Ajax al zijn talent. Hij is beter dan Sébastien Haller, maar op één of andere manier komt het er niet altijd uit. Waarschijnlijk vanwege de druk kan hij die speciale klasse niet iedere wedstrijd laten zien. Dat blijft een dilemma en daarom betwijfel ik of hij het ooit gaat maken in de absolute top”, aldus Kieft.

Na afloop van het verloren halvefinaleduel met Engeland (2-1, na verlenging) liet Kieft zich tijdens De Oranjezomer ook al zeer positief uit over het optreden van Dolberg. “Die Dolberg speelde echt hartstikke goed. Want toen hij gewisseld werd, konden ze die bal voorin niet meer kwijt. Hij hield de bal gewoon goed vast. Eigenlijk hè...”, vervolgde de analist. “Op een gegeven moment liet hij het natuurlijk niet meer zien bij Ajax, maar Dolberg is natuurlijk een betere spits dan die Haller. Hij is veel beweeglijker en hij draait veel makkelijker, dus eigenlijk is het hartstikke jammer”, aldus Kieft.

De spits van OGC Nice begon op het EK nog als wisselspeler, maar knokte zich naarmate het toernooi vorderde in de Deense basis. In de groepsfase kreeg Dolberg slechts 31 speelminuten van Hjulmand, die vanaf de knock-outfase verraste met een basisplek voor de spits. In de achtste finale tegen Wales (0-4) betaalde hij het vertrouwen van de keuzeheer uit met twee treffers, terwijl Dolberg tegen Tsjechië (1-2) eenmaal trefzeker was.