‘Memphis Depay denkt aan Ronald Koeman en brengt enorm offer’

Vrijdag, 9 juli 2021 om 22:09 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:21

Memphis Depay is akkoord gegaan met een flinke verlaging van zijn salaris om Barcelona tegemoet te komen, zo meldt Goal. De 27-jarige aanvaller was een nettosalaris van zeven miljoen euro per jaar overeengekomen met Barça, maar heeft daar dertig procent van moeten inleveren.

Depay kreeg enkele dagen na het ondertekenen van zijn contract in het Camp Nou te horen dat de financiële situatie bij Barça nog nijpender is dan gedacht. De club kon de Oranje-spits niet meer dan vijf miljoen euro netto per jaar bieden. Depay stond als vanzelfsprekend niet te springen om een offer te maken, maar dacht volgens Goal aan zijn wens om te spelen voor Barcelona en aan Ronald Koeman. Depay gaf tijdens het EK aan graag opnieuw onder de trainer te willen spelen, met wie hij ook bij Oranje samenwerkte.

Overigens bracht Eric García een vergelijkbaar offer als Depay. De centrumverdediger, die overkwam van Manchester City, bereikte al in januari een akkoord over zijn te verdienen salaris, toen Carles Tusquets als interim-president aan het roer stond bij Barça. Na de overwinning van Joan Laporta als opvolger van Tusquets moest García alsnog een enorme korting accepteren om in Catalonië aan de slag te gaan. Eerder maakte Mateu Alemany, Laporta's rechterhand, al bekend dat het salaris van Sergio Agüero, een andere nieuwkomer bij Barça, vooral opgebouwd is uit variabelen: alleen bij het behalen van prijzen kan Agüero veel verdienen bij Barcelona.

Voor Barcelona is de bezuiniging op het salaris van Depay en García een stap in de goede richting. De Spaanse grootmacht moet als gevolg van regelgeving in LaLiga enorm bezuinigen op zijn lasten. Voorlopig mogen de spelers die deze zomer zijn aangetrokken niet worden ingeschreven de competitie, omdat het salarislimiet door Barcelona ver is overschreden. De club werkt onder meer aan het vertrek van de grootverdieners Samuel Umtiti, Miralem Pjanic en Philippe Coutinho.