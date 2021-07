Haller noemt favoriete ploeggenoot bij Ajax: ‘Met hem de beste connectie’

Vrijdag, 9 juli 2021 om 21:21 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:30

Sébastien Haller heeft met Davy Klaassen de beste connectie op het veld, zo geeft de spits te kennen tijdens een Q&A van Ajax TV. De Ivoriaan is goed bevriend met onder meer Sean Klaiber, maar op het veld heeft hij de beste klik met Klaassen. “We vinden elkaar behoorlijk goed”, vertelt de aanvaller.

“Met wie ik de beste connectie heb op het veld? Vorig seizoen had ik de beste connectie met Davy. We vinden elkaar behoorlijk goed”, vertelt Haller. Uit de cijfers van afgelopen seizoen blijkt inderdaad dat de goalgetter de beste connectie had met de middenvelder, wat de doelpuntenproductie betreft. Klaassen fungeerde driemaal als aangever bij doelpunten van de spits, terwijl Haller één doelpunt van zijn ploeggenoot voorbereidde. Ook de tandems Haller-Antony (3 treffers) en Haller-Tadic (3) presteerden afgelopen seizoen bovengemiddeld goed. Haller verzorgde twee assists en kon éénmaal zelf afronden na een beslissende pass van de Braziliaan, terwijl de Ivoriaans international drie assists kreeg van Dusan Tadic.

Voor de camera van de NOS gaat Haller in op de eventuele komst van een nieuwe partner in de voorhoede, Steven Berghuis. Hoewel de spits niet te veel kwijt wil over een mogelijke transfer, laat hij doorschemeren dat hij blij zou zijn als Berghuis daadwerkelijk de overstap maakt. "Ik heb geen speciale eisen. Ik ben gewoon blij dat ik hier ben en de kans krijg om goede spelers om mij heen te hebben. Maar als Berghuis komt, dan ben ik de eerste die daar blij mee is. Hij is een speler die invloed kan uitoefenen. Hij heeft een goede voorzet in huis en beschikt over een goed schot”, aldus Haller.

Verder is Ajax na het vertrek van Lassina Traoré en Brian Brobbey op zoek naar een nieuwe stand-in voor Haller. Traoré werd voor maximaal tien miljoen euro verkocht aan Shakhtar Donetsk, terwijl Brobbey koos voor een transfervrije overstap naar RB Leipzig. Ook Dusan Tadic kan in de spits uit de voeten, maar de aanvoerder wordt door Erik ten Hag vooral gebruikt als linksbuiten. Daarnaast beschikt de coach met Danilo, die terugkeerde van een verhuurperiode bij FC Twente, over nog een centrumaanvaller.