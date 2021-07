Zinédine Zidane moet in de wachtkamer na gesprek van drie minuten

Vrijdag, 9 juli 2021 om 21:08 • Jeroen van Poppel

Frankrijk behoudt ondanks een totaal mislukt EK vertrouwen in Didier Deschamps. De bondscoach mag na een zeer kort gesprek met Noël Le Graët, de voorzitter van de Franse voetbalbond, met les Bleus op weg naar het WK 2022 in Qatar. "We hebben het in drie minuten geregeld", zegt Le Graët tegenover Le Figaro.

De beslissing om Deschamps aan te laten blijven als bondscoach betekent dat Zinédine Zidane voorlopig de wachtkamer in moet. De trainer vertrok na afgelopen seizoen bij Real Madrid en liet al voorzichtig doorschemeren te dromen van het bondscoachschap bij Frankrijk. Deschamps, die sinds 2012 bondscoach van de Fransen is en in 2018 het WK won, heeft een contract tot en met het WK in Qatar. Voorlopig wordt overigens nog niet gesproken over verlenging van zijn verbintenis.

Frankrijk vertrok deze zomer als topfavoriet naar het EK en overleefde de groep des doods als winnaar. In de achtste finale ging het verrassend mis tegen Zwitserland, dat na een 3-3 eindstand met strafschoppen won. Ondanks de enorme teleurstelling mag Deschamps dus aanblijven. "Didier was vastbesloten om door te gaan, net als ik", ligt Le Graët het besluit toe. "We hebben niet hoeven discussiëren over wat we gaan doen en hoe we dat gaan doen."

Ook Roxana Maracineanu, de Franse minister van sport, heeft alle vertrouwen in Deschamps. "Ik geloof in de ervaring en de wil om te slagen bij Didier Deschamps, en om dit team van Frankrijk te laten slagen", aldus Maracineanu, die de nadruk legt op het belang van het collectief. "Ik geloof dat we in staat moeten zijn om al onze talenten samen te brengen en we hebben er veel in Frankrijk. We moeten het collectieve spel vinden. Dat hebben we al eerder gedaan met Didier Deschamps, en er is geen reden waarom dit succes zich in de toekomst niet kan herhalen."