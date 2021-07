AZ heeft eindelijk beet en presenteert Vangelis Pavlidis

Vrijdag, 9 juli 2021 om 20:20 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:23

AZ heeft de komst van Vangelis Pavlidis afgerond, zo melden de Alkmaarders via de officiële kanalen. De 22-jarige spits komt volgens ESPN voor drie miljoen euro over van Willem II en tekent in het AFAS Stadion voor vier seizoenen. "AZ is een van de beste clubs van Nederland", zo reageert Pavlidis verheugd op zijn overstap.

Pavlidis speelde de laatste tweeënhalf seizoen voor Willem II, dat hem het eerste halfjaar nog huurde van VfL Bochum. De Griekse aanvaller wist het net in Tilburg opvallend makkelijk te vinden en kwam in totaal tot 33 goals en 14 assists in 82 officiële wedstrijden voor de club. Afgelopen seizoen wist Pavlidis zich met Willem II ternauwernood te handhaven in de Eredivisie. Hij leverde daar met 12 goals en 5 assists in 34 competitieduels een behoorlijke bijdrage aan.

Bij AZ gaat Pavlidis mogelijk de concurrentie aan met centrumspits Myron Boadu, al kan hij ook op de linkervleugel uit de voeten. "Mijn eerste indrukken van de club zijn ontzettend goed", zegt de veertienvoudig international. "De afgelopen jaren heeft AZ goede resultaten geboekt. Het spelen van Europees voetbal is iets waarnaar ik echt uitkijk." AZ begint in augustus overigens in de play-offs van de Europa League. Pavlidis spits komt bij AZ met Pantelis Hatzidiakos een landgenoot en collega-international tegen. Hij liet zich dan ook goed informeren door de verdediger. "Ik heb veel gesproken met Panta. Het is heel bijzonder om niet alleen bij het Griekse nationale team, maar nu ook bij AZ met hem te gaan samenspelen."

Max Huiberts, technisch directeur van AZ, is uiteraard blij met de komst van de Griekse spits. "Vangelis heeft de afgelopen seizoenen indruk gemaakt in de Eredivisie en behoort tot een van de betere spitsen van de competitie", aldus Huiberts. "Bovendien zit er nog veel rek in zijn ontwikkeling. We gaan dit seizoen weer veel wedstrijden spelen, dat zowel in Europees verband als in de Eredivisie en KNVB Beker. Daarom willen we beschikken over een kwalitatief goede selectie. We zijn heel blij dat het vandaag is rondgekomen."