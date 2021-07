Internazionale shockeert met volledig nieuw thuisshirt in slangenhuidpatroon

Vrijdag, 9 juli 2021 om 20:03 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:43

De eerste beelden van het thuisshirt van Internazionale voor het seizoen 2021/22 zijn vrijdagavond uitgelekt. Het doorgaans goed ingevoerde Footy Headlines heeft foto’s in handen gekregen van de tricot van i Nerazzurri, die het over een compleet andere boeg gaan gooien. Niet de bekende zwart-blauwe banden pronken op het wedstrijdshirt, maar een opvallend slangenhuidpatroon van licht- en donkerblauwe schubben.

Afgelopen seizoen waren er al relatief grote veranderingen op te merken bij de presentatie van het thuisshirt van Inter. In plaats van de rechtlijnige, verticale banden koos de club voor een shirt met een zigzagpatroon. De traditionele kleuren werden overigens wel behouden. Als de berichtgeving van Footy Headlines klopt, dan gaat het marketingteam van de regerend landskampioen komende jaargang dus nog een stapje verder.

Het gelekte thuisshirt van Internazionale voor het seizoen 2021/22.

Nadat de uitshirts waren gelekt deden overigens al wel geruchten de ronde dat Inter ook het thuisshirt in een Biscione-thema zou verschijnen. Een reuzenslang vormt het symbool van Inter, waarvan één van de bijnamen il Biscoine is: de grote ringslang. Komend seizoen spelen de Milanezen in een uittenue waarop grote ringslangen zijn getekend. Verder valt er bij het thuisshirt op dat zowel het Inter-logo als het Nike-icoon in goudkleur afgebeeld zijn. Op de achterkant van het shirt pronkt ook de sponsor Lenovo in gouden letters. De tricot lijkt een zwarte v-hals te krijgen en ook de boorden van de mouwen worden zwart.

Tot slot valt op te merken dat er nog geen shirtsponsor aan de voorkant is afgebeeld. Vanaf komende jaargang is Pirelli geen partner meer van Inter, dat nu nog met verschillende partijen in gesprek is over de shirtsponsoring. Volgens de berichtgeving liggen Hisense en Samsung momenteel op pole position om de nieuwe shirtsponsor te worden. Van een deal is overigens nog geen sprake.