Geruchten over Donny van de Beek kloppen niet

Liverpool heeft weliswaar belangstelling voor Youri Tielemans, Saúl Ñíguez en Renato Sanches, toch is er nog geen bod uitgebracht. De prioriteit van the Reds is het aantrekken van een vleugelspits, pas daarna wordt gekeken naar de middenlinie. (Fabrizio Romano)