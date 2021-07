EA Sports onthult drie maanden voor release cover FIFA 22

Vrijdag, 9 juli 2021 om 17:28 • Yanick Vos • Laatste update: 17:43

Kylian Mbappé is opnieuw het gezicht op de cover van FIFA 22, zo heeft EA Sports vrijdagmiddag bekendgemaakt. De Franse aanvaller van Paris Saint-Germain stond ook al op de cover van FIFA 21. Naar verwachting vindt de release van FIFA 22 plaats in september of oktober. Sinds 2003 vond de release van de game telkens plaats in de laatste week van september of eerste week van oktober.

Het was al de verwachting dat Mbappé opnieuw op de cover zou staan, daar hij ook al op de cover stond van FIFA Online 4. De Fransman is de eerste speler die twee keer op rij op de cover staat sinds Cristiano Ronaldo (FIFA 18 en 19). In voorgaande jaren stonden ook Eden Hazard, Virgil van Dijk, Neymar, Kevin De Bruyne en Paulo Dybala op de cover. Door een deal tussen Konami en Juventus is het uitgesloten dat Ronaldo op de cover verschijnt zolang hij onder contract staat in Turijn.