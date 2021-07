Ajacieden zien Berghuis graag komen: ‘Een van de beste in de Eredivisie’

Vrijdag, 9 juli 2021 om 16:34 • Mart Oude Nijeweeme

De transfer van Steven Berghuis naar Ajax lijkt een juridisch steekspel te gaan worden. De club uit Rotterdam hoopt meer dan de vooraf vastgestelde vier miljoen euro te kunnen krijgen voor de aanvoerder en laat juristen meekijken met de zaak. Ondertussen heeft Ajax goede hoop om volgend jaar over de buitenspeler te kunnen beschikken. Ook vanuit het trainingskamp van Ajax, in het Overijsselse De Lutte, klinken positieve geluiden bij de spelers.

"Het ligt in de handen van de juristen. We praten erover met drie partijen", zei technisch directeur Frank Arnesen van Feyenoord vrijdag tegen ESPN. Berghuis heeft nog een contract tot volgend jaar zomer en kan voor een gereduceerd tarief weg bij Feyenoord, maar de club uit Rotterdam-Zuid is niet van plan om zijn aanvoerder tegen een vriendenprijsje te verkopen aan de aartsrivaal. Arnesen blijft vooral rustig onder alle berichtgeving rondom de vleugelaanvaller en benadrukt dat de kwestie momenteel wordt onderzocht. Berghuis hoeft zich bovendien maandag niet te melden bij trainer Arne Slot voor de training.

Vanuit het kamp van Ajax zien ze de captain van Feyenoord graag naar Amsterdam komen. "Berghuis is een geweldige speler", vertelt Dusan Tadic bij ESPN. "Een van de beste spelers in de Eredivisie. Hij is een hele goede speler. Of ik hem erbij wil hebben? Ja. Nee, ik heb hem nog geen berichtje gestuurd. Ik ken de details niet, maar goede spelers zijn altijd welkom bij Ajax." Berghuis heeft een clausule in zijn contract bij Feyenoord waarmee hij voor 'minimaal vier miljoen euro' kan vertrekken. De Rotterdammers willen echter meer zien.

Tadic ziet Berghuis graag bij Ajax spelen ??



"Goede spelers zijn altijd welkom bij Ajax" pic.twitter.com/He16gB7qjs — ESPN NL (@ESPNnl) July 9, 2021

Ook Haller werd gevraagd naar de eventuele komst van Berghuis. "Ik ga er niet over, maar natuurlijk zie ik een speler als Berghuis graag komen. Hij heeft goede voorzetten en een goed schot." Erik ten Hag liet zich niet verleiden tot een uitspraak over de komst van Berghuis. "Wij doen als technische staf nooit geen uitspraken over speler die wel of niet komen. Bij deze wil ik het daar ook graag bij laten. Als we dit allemaal bij elkaar houden zijn we aardig compleet. Maar zoals gezegd, wij willen altijd frisse krachten inbrengen. Nieuwe energie, nieuwe prikkels. Om de lat hoger te leggen."