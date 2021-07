Ten Hag: ‘Ik denk dat de keuze voor hem meer dan uitstekend is’

Vrijdag, 9 juli 2021 om 15:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:25

Als het aan Erik ten Hag ligt, wordt Louis van Gaal snel aangesteld als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Donderdag werd bekend dat een delegatie van de KNVB naar Portugal is om eerste gesprekken te voeren met Van Gaal voor het bondscoachschap. Volgens Ten Hag wordt het tijd dat 'de boel wordt opgeklopt' bij Oranje. De trainer van Ajax ziet daarbij een belangrijke rol weggelegd voor Van Gaal, zo vertelde hij vrijdagmiddag tijdens een persconferentie.

"Ik denk dat de keuze voor Louis van Gaal meer dan uitstekend is", aldus Ten Hag. "Laten we hopen dat Louis ervoor open staat en de klus wil gaan doen. Dat is belangrijk voor het Nederlandse voetbal, want het is echt nodig dat de boel wordt opgeklopt. Het is goed dat daar iemand de leiding gaat nemen die zich heeft bewezen, een topsportklimaat kan creëren, die en teambuilder is en kan winnen. En dat allemaal met aansprekend voetbal. Dat heeft Louis in het verleden bewezen. Laten we hopen dat hij de klus aanvaardt."

Ten Hag kan niet ontkennen dat ook hij een teleurstellend EK heeft gezien van Oranje. "Uiteindelijk hoop en verwacht je met zijn allen iets anders", aldus Ten Hag. "Ze komen goed door de poule, maar dan is het heel snel afgelopen, terwijl de route open lag naar een heel mooi succes. Dan is het jammer dat dat niet lukt. Ik vind het spijtig voor de mensen die erbij betrokken zijn. De coach (Frank de Boer, red.), die een goede collega is. Dat lukt dan net niet. Maar ook voor de spelers. Van Ajax, maar ook de spelers waar ik in het verleden mee gewerkt heb. Je hoopt dat ze succes gaan beleven en Nederland succes gaan brengen."

Ajax bereidt zich momenteel in De Lutte voor op het nieuwe seizoen en doet dat zonder de spelers die op het EK actief waren. "De spelers zijn teleurgesteld in zijn algemeenheid", zegt Ten Hag over de Oranje-internationals. "Want ze hadden er meer van verwacht. Als je zo vroeg wordt uitgeschakeld, hadden ze daar een ander idee over." Desondanks denkt Ten Hag dat het Europees kampioenschap voor een aantal van zijn spelers ook een goede leerschool is geweest. "Dan moet je persoonlijk gaan kijken. Voor iedereen is het anders verlopen. Ik denk dat Jurriën Timber bijvoorbeeld met veel tevredenheid terug kan kijken op het EK."

"Dat Blind gespeeld heeft, zal hij vast met tevredenheid op terugkijken. Maar Daley kennende en alles wat hij heeft meegemaakt, zal bij hem ook de teleurstelling overheersen dat Oranje niet verder is gekomen." Wanneer Ten Hag de internationals weer bij de groep verwacht, kon hij vrijdagmiddag nog niet zeggen. "We bekijken per speler wanneer ze weer aansluiten en wat het beste programma is. Dan kijk je naar fysieke omstandigheden, maar ook naar mentale omstandigheden."