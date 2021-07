Madueke: ‘Ik respecteer Oranje, maar weet vrij zeker dat het niet gaat gebeuren’

Vrijdag, 9 juli 2021 om 13:35 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:50

Noni Madueke maakt furore in de voorbereiding met PSV. De negentienjarige aanvaller was doorslaggevend in de eerste twee oefenwedstrijden van het nieuwe seizoen en solliciteert naar een belangrijke rol in de ploeg van Roger Schmidt in het nieuwe seizoen. Aan Voetbalzone vertelt Madueke over zijn voorbereiding tot dusver, de wedstrijden tegen Galatasaray in de voorronde van de Champions League, de verrichtingen van Engeland op het EK en zijn visie op een mogelijke interlandcarrière bij Oranje.

Voetbalzone spreekt Madueke naar aanleiding van de lancering van de X Speedflow, een nieuwe voetbalschoen van adidas die door de PSV'er gedragen zal worden. Ook Lionel Messi speelt binnenkort op de nieuwe, lichtgewicht schoen, die is ontworpen en geoptimaliseerd vanuit de inzichten van zowel profs als amateurs. Zoals de naam aangeeft, staat snelheid centraal bij de ontwikkeling van de schoen, die op dinsdag 13 juli officieel gepresenteerd wordt.

Madueke is bezig aan een productieve voorbereiding. In de eerste oefenwedstrijd tegen het Belgische RWDM (6-2 zege) was hij goed voor twee doelpunten en twee assists; vervolgens was hij in de eerste helft van het duel met Delbrücker SC (1-10 zege) betrokken bij vijf van de zes goals die PSV in de eerste helft maakte (twee goals, drie assists). "In de voorbereiding wil ik zo fit mogelijk worden en op stoom komen", geeft hij aan. "Dat probeer ik te doen. Ik wil lekker vrijuit voetballen. Er komen heel belangrijke wedstrijden aan, dus we moeten ons daar zo goed mogelijk op voorbereiden. Ik wil mijn ding doen en het team helpen." Madueke doelt op de wedstrijden tegen Galatasaray in de tweede voorronde van de Champions League, later deze maand. "Ik wil natuurlijk graag in de Champions League spelen. Ik wil op het hoogste niveau spelen en iedereen laten zien wat ik kan presteren tegen de beste spelers ter wereld."

"Het is heel belangrijk voor me om de ploeg te helpen zich te kwalificeren. Dat is het doel dat we samen hebben. Deze voorrondes zijn heel belangrijk", vervolgt de jonge rechtsbuiten. "We hebben nog niet gesproken over de sterktes en zwaktes van Galatasaray, daar is het nog te vroeg voor. In de voorbereiding leef je van dag tot dag en moet je niet te ver vooruitkijken. Je moet het beste uit de dag halen. Maar natuurlijk heeft iedereen één oog op die wedstrijd gericht." PSV wil niet alleen de Champions League bereiken, maar wil ook in de Eredivisie beter presteren dan vorig seizoen. Ajax werd met achttien punten voorsprong kampioen. "Het gat was vorig seizoen zeker te groot", beaamt Madueke. "We hebben twee keer gelijkgespeeld tegen Ajax in de competitie, dus het gat komt echt doordat we punten lieten liggen in wedstrijden die we hadden moeten winnen."

"We zien met vertrouwen uit naar het nieuwe seizoen. We hebben een getalenteerde spelersgroep en we weten zeker dat we het goed kunnen doen. Mijn eigen doelen? Ik wil beter worden, meer wedstrijden spelen, meer ervaring opdoen en dichter in de buurt komen van de speler die ik kan zijn. Daar gaat het voor mij om", geeft hij aan. Madueke wordt in verband gebracht met clubs als Leicester City en Borussia Dortmund, maar PSV wil hem voorlopig niet laten gaan. Zelf hoopt de aanvaller meer te spelen dan vorig seizoen. Hij heeft het gevoel dat trainer Roger Schmidt tevreden is over zijn voortgang. "Ik denk dat elke speler in gesprek is gegaan met de trainer, dat hoort erbij in de voorbereiding. We hebben gesproken over hoe ik het doe. Ik denk dat hij tevreden is over me."

Tijdens het trainingskamp van PSV houdt Madueke ook de EK-verrichtingen van zijn thuisland Engeland in de gaten. The Three Lions kwalificeerden zich woensdagavond via een overwinning op Denemarken (2-1 na verlenging) voor de finale. "Ja, ik heb zeker naar de wedstrijd gekeken. Ik ben er heel blij mee en ik ben erg trots op ze. Ze hebben het heel goed gedaan en verdienden zeker te winnen. We hebben de wedstrijd met de ploeg gekeken. Sommige spelers waren er niet zo blij mee, maar ik wel. Wie er allemaal niet zo blij waren? Ik kan die informatie niet zomaar onthullen, hè?”, lacht Madueke. “Maar ik zal zeggen dat de meerderheid van ons kamp, inclusief de spelers en de staf, niet al te blij was met het resultaat. Maar ik zelf was dolblij."

"Ik wil nog niets zeggen over de finale, ik wil niets jinxen. Italië heeft ook heel goed gespeeld. Beide ploegen verdienen het om zo ver te komen in het toernooi", vervolgt Madueke, die in maart debuteerde voor Engeland Onder-21. In een interview met De PSV Supporter werd Madueke in maart op de mogelijkheid gewezen om over te stappen naar de nationale ploeg van Nederland; hij verruilde Tottenham Hotspur in 2018 voor PSV en zou na vijf jaar in Nederland in aanmerking kunnen komen voor Oranje. Madueke reageerde verbaasd op de mogelijkheid en sprak van een 'toffe optie', omdat hij veel bewondering heeft voor het Nederlandse voetbal. Hij laat nu echter weten die optie niet waarschijnlijk te achten. "Ik respecteer de Nederlandse ploeg erg en ik wist niet dat het een optie was, dus ik was verrast om te horen dat dat kon. Maar wat betreft spelen voor Oranje in de toekomst: ik weet vrij zeker dat dat niet gaat gebeuren. Maar ik heb absoluut veel respect voor Oranje."