Diemers sluit vertrek bij Feyenoord niet uit na ‘eerlijk gesprek met Slot’

Vrijdag, 9 juli 2021 om 13:03 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:06

Mark Diemers sluit niet uit dat hij deze zomer vertrekt bij Feyenoord. De middenvelder bereidt zich momenteel in Oostenrijk voor op het nieuwe seizoen, waarin hij verzekerd wil zijn van speeltijd op het Rotterdamse middenveld. Mocht de kans op speeltijd afnemen, dan sluit Diemers niet uit dat hij na de zomer elders actief is. "Als ik merk dat mijn perspectief anders wordt, wil ik verder kijken", vertelt hij tegen RTV Rijnmond.

Diemers durft nog niet te ver vooruit te kijken. De rechtspoot zag hoe de concurrentie op het middenveld bij Feyenoord flink toenam deze zomer. "Het is afwachten wat mijn rol wordt" beseft Diemers. "Ik maak nu minuten en train goed. In de eerste week heb ik een heel eerlijk gesprek gehad met Arne Slot. Als ik merk dat mijn perspectief anders wordt, wil ik verder kijken. Natuurlijk in samenspraak en nu heb ik er nog geen reden toe. Ik heb voor drie jaar getekend en ga ik niet zomaar weg. Ik ga ook zeker kansen krijgen en sta er nu positief in. Ik heb het nu naar mijn zin, we spelen leuk en ik ben er trots op dat ik dit shirt draag."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Terugblikkend op het afgelopen seizoen is Diemers niet ontevreden. "Als je kijkt waar ik vandaan kom met Fortuna en hoeveel ik gespeeld heb bij Feyenoord, ben ik positief", vervolgt hij. "Alleen heb ik niet constant gespeeld. Ik stond zes keer in de basis in de Europa League en was goed in toppers tegen PSV en AZ. Maar dat was wel vaak als het team uitblonk. Ik kon er niet bovenuit stijgen als het team ook minder was. Op het begin gaat alles ook sneller en daar is een aanpassing voor nodig. Maar de druk is het verschil. Je moet elke wedstrijd top zijn. Bij een andere club lopen ze al de polonaise als je één keer in de drie duels goed speelt."

Dat het spel van Diemers hem ook vaak op kritiek kwam te staan het afgelopen seizoen, neemt hij voor lief. De middenvelder wordt vaak verweten dat zijn handelingssnelheid te wensen overlaat en veelvuldig betrokken is bij omschakelmomenten van de tegenstander. "Kritiek hoort erbij en ik blijf stoïcijns doorgaan", aldus Diemers. "Zelf verzamel ik mensen om me heen die kritisch naar me kijken. Daarnaast ben ik een paar uur per week bezig met het analyseren van mijn spel. Wegdraaien of dribbelen kan juist ook een overtal veroorzaken. Maar soms moet je ook sneller doorspelen en daar kan ik stappen in maken."