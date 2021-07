Hartafwijking brengt loopbaan van Ben Rienstra (31) in gevaar

Vrijdag, 9 juli 2021 om 12:44 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:56

Het is onduidelijk of Ben Rienstra zijn loopbaan als profvoetballer komend seizoen een vervolg kan geven. Fortuna Sittard meldt vrijdagmiddag namelijk dat er een hartafwijking is geconstateerd bij de 31-jarige middenvelder. Het nieuws is hard aangekomen bij de aanvoerder en de overige spelers binnen de selectie van de Limburgse club, zo klinkt het.

De selectie van Fortuna werd op verzoek van trainer Sjors Ultee uitgebreider dan normaal onderworpen aan een medische check-up. Bij Rienstra werd tijdens de keuring een onregelmatigheid in de hartslag geconstateerd, wat in het verleden nog niet eerder was voorgekomen bij de middenvelder. Rienstra, die tijdens het trainingskamp in Buchten nog niet in actie is gekomen, moet zich nu klaarmaken voor enkele vervolgonderzoeken.

"Op basis van recent afgenomen cardiologische onderzoeken is verder onderzoek gewenst in het belang de gezondheid van Ben", laat Fortuna weten in een vrijdag afgegeven persverklaring. "Hierin willen alle betrokken partijen geen enkel risico nemen. De komende periode zal Ben door specialisten verder worden onderzocht. Op het moment dat de diagnostiek is afgerond zullen alle partijen met meer informatie naar buiten komen. Tot die tijd zal Ben niet in actie komen voor Fortuna Sittard." De club benadrukt verder dat er de komende periode geen aanvullend nieuws naar buiten zal komen over de situatie omtrent Rienstra.

Volgens een door Fortuna ingeschakelde arts is de kans zeker aanwezig dat Rienstra grote risico's loopt als hij zijn loopbaan voortzet, zo weet Voetbal International te melden. De routinier werd een jaar geleden overgenomen van het Turkse Kayserispor en kreeg in Sittard gelijk de aanvoerdersband toegewezen. Eerder in zijn loopbaan kwam Rienstra uit voor Heracles Almelo, PEC Zwolle, AZ, Willem II en SC Heerenveen.