Zoon Maurice Steijn doet zijn verhaal: ‘Wilde me niet weg laten jagen’

Vrijdag, 9 juli 2021 om 11:47 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:12

Als het aan Sem Steijn had gelegen was hij vorige maand niet door de politie naar een onderduikadres gebracht. De middenvelder van ADO Den Haag en zoon van Maurice Steijn moest in veiligheid worden gebracht nadat supporters van NAC Breda zijn vader bedreigden als hij niet op zou stappen als trainer van de Bredase club. Sem en zijn zus werden daarop ondergebracht bij hun oma. Het verhaal dat het Rat Verlegh Stadion zou worden bestormd door boze supporters klopt echter niet, zo benadrukte de lokale politie.

De afgelopen weken ontstond er een explosieve situatie bij NAC. Er was sprake van een machtsstrijd tussen technisch directeur Ton Lokhoff en Steijn, die al geruime tijd lijnrecht tegenover elkaar stonden. Waar Steijn op weg leek naar de uitgang, besloot de Raad van Commissarissen dat de trainer en technisch directeur hun geschillen bij moesten leggen in de hoop op een goede samenwerking. Toen Lokhoff vervolgens besloot op te stappen, was dat tegen het zere been van de NAC-supporters. De achterban van NAC kondigde 'gepaste acties' aan, mocht Steijn niet voor zaterdag 19 juni om 23.59 uur vertrokken zijn uit Breda. "Het is wel een heel hectische periode geweest", blikt Sem Steijn terug op de afgelopen weken. "Met al die bedreigingen wilden mijn ouders liever niet dat wij alleen thuis zouden zijn."

Verschillende media meldden dat op advies van het Openbaar Ministerie het huis van de trainer noodgedwongen bewaakt moest worden, maar bij de politiediensten is daar niets van bekend. De politie besloot de kinderen van Steijn wel onderdak te bieden bij hun oma, daar de bedreigingen serieus werden genomen. "Zelf wilde ik het liefst het huis niet uit", gaat Steijn junior weg. "Ik wilde me niet weg laten jagen, je blijft veel liever op je eigen stekkie. Maar er is een hoop gebeurd, dus ik begreep het wel. Het was uiteindelijk ook gewoon heel gezellig bij mijn oma. Natuurlijk is er een hoop gebeurd, maar ik heb me nooit een moment onveilig hoeven voelen. Ik heb verder ook gewoon alles gedaan, hoor. Dat wordt misschien ook wel een beetje overdreven, haha."

De gemeente Breda en de clubleiding traden al snel in overleg over de veiligheidskwestie rondom Steijn. "De club trok aan de bel, omdat het zich zorgen maakte omtrent het ultimatum", verwees Paul Depla eerder naar de wens van verschillende supportersgroeperingen van NAC om Steijn weg te hebben als trainer van NAC. De burgemeester sprak daarover met Mattijs Manders, de algemeen directeur van NAC. "Dit soort gebeurtenissen zijn voor niemand leuk. Je wilt dat op een andere manier over NAC wordt gesproken", liet Depla optekenen door BN DeStem.