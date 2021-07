Koeman vreest voor roofbouw: ‘Guardiola heeft dit al eens aangekaart’

Vrijdag, 9 juli 2021 om 10:51 • Rian Rosendaal

Ronald Koeman is niet blij met de oproep van Pedri voor de Olympische Spelen. De pas achttienjarige middenvelder bereikte met Spanje de halve finale van het EK en begint enkele weken alweer aan het Olympische voetbaltoernooi. In de optiek van de trainer van Barcelona wordt er op deze manier door de Spaanse voetbalbond roofbouw gepleegd op de nog piepjonge Pedri. Barcelona is niet verplicht om de speler af te staan en zoekt nu naar een passende oplossing.

"Voor een voetballer is meedoen aan twee grote toernooien in één zomer gewoon te veel", zo luidt de duidelijke conclusie van Koeman in de Spaanse media. "Josep Guardiola heeft dit al eens aangekaart en ik ben het met hem eens. Pedri heeft afgelopen seizoen bijna elke wedstrijd in LaLiga gespeeld en miste bijna geen minuut bij Spanje op het EK. Het is verre van ideaal dat hij na een break van slechts vier dagen naar Japan vliegt voor de Olympische Spelen. Het wordt zo allemaal een beetje teveel."

Koeman heeft sowieso vraagtekens bij het voetbalgedeelte op de Olympische Spelen. "Het is slechts mijn persoonlijke mening, maar op de Spelen gaat het voornamelijk over atletiek en andere sporten, en niet over voetbal. Dat is tenminste hoe ik erover denk. Ik snap best dat spelers op zo'n toernooi graag voor hun land willen uitkomen, maar de speelkalender bij de clubs is al overvol. We moeten de spelers echt in bescherming gaan nemen", waarschuwt de Barcelona-coach voor de gevolgen van overbelasting.

Pedri werd door bondscoach Luis Enrique al vergeleken met Andrés Iniesta en Barcelona doet er achter de schermen alles aan om de talentvolle middenvelder langer aan de club te binden. Volgens de Italiaanse transferexpert Fabrizio Romano hebben de Catalanen de optie om het tot 2022 lopende contract van Pedri met twee seizoenen te verlengen, maar zijn er plannen om een nieuwe en verbeterde verbintenis aan hem voor te leggen. De club moet eerst wel de financiën op orde brengen, voordat er kan worden gesproken met de Spaans international.