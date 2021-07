Derksen: ‘Wij zullen niet net doen of Peter niet is neergeschoten’

Vrijdag, 9 juli 2021 om 10:28 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:04

Johan Derksen kijkt vrijdag in een interview met De Telegraaf terug op de aanslag op Peter R. de Vries in Amsterdam van dinsdagavond. De analist kreeg het nieuws te horen toen hij bezig was met een uitzending van De Oranjezomer. Waar op onder meer NPO1 en RTL uitgebreid aandacht werd besteed aan de gebeurtenissen, daar maakte de voetbaltalkshow een pas op de plaats. Derksen en ook Wilfred Genee en René van der Gijp vonden het gezien de aanslag niet gepast om verder te praten over Italië-Spanje.

"Ik was gewoon niet meer in de mood om over voetbal te lullen", geeft Derksen eerlijk toe. "We zijn dan wel in principe een voetbalprogramma, maar wij zullen niet net doen of Peter niet is neergeschoten. Gelukkig had Talpa nog een groot reclameblok liggen." Ondanks het veelbesproken incident heeft Derksen het de afgelopen weken goed naar zijn zin in het populaire praatprogramma. "De stemming is optimaal. We hebben geen incidenten gehad en de baasjes zijn ook nog eens heel tevreden over de kijkcijfers. Want laten we eerlijk zijn: als je geen beelden hebt van de wedstrijden, dan valt het niet mee om zo’n talkshow te vullen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Glenn Helder wil niet over voetbal praten door situatie Peter R. de Vries

De oud-aanvaller vond het woensdag niet gepast om een oordeel te vellen over het EK. Lees artikel

Derksen is ook blij dat hij bij De Oranjezomer niet louter over de wedstrijden op het EK hoeft te praten. "Ik heb er geen geheim van gemaakt dat ik na zoveel jaar over voetbal lullen wel een keer toe was aan iets anders. Een programma dat voor de helft uit voetbal bestaat en voor de rest uit andere dingen, dat zag ik wel zitten." Er waren bij Talpa plannen voor een dagelijkse talkshow met allerlei onderwerpen, maar het kwam uiteindelijk nooit van de grond. "Een programma dat voor de helft uit voetbal bestaat en voor de rest uit andere dingen, dat zag ik wel zitten. Maar iedereen weet ook hoe René van der Gijp en Wilfred Genee daar in staan. Toch is dat precies wat we nu dagelijks maken. ’Voetbal plus’, noem ik het."

De politieke onderwerpen worden behandeld door politiek verslaggever Thomas van Groningen, al ging Talpa in eerste instantie voor Charlotte Nijs. "Die kende ik verder niet, maar toen we haar belden zei ze: ’Nou, ik heb vandaag een vrije dag.’ Toen was ik al helemaal op haar afgeknapt. Als je in de journalistiek werkt en je wordt gebeld, dan kom je, klaar", zo oordeelt Derksen. "Zelf was ik daar vroeger misschien wel erg maniakaal in, want bij Voetbal International nam ik het collega’s bijna kwalijk als ze een keertje op vakantie gingen."