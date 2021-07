Volgende dubieuze beslissing Makkelie onderwerp van gesprek in Engeland

Vrijdag, 9 juli 2021 om 10:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:04

Ook in Engeland is men niet heel positief gestemd over het optreden van Danny Makkelie tijdens de halve finale op het Europees kampioenschap. De Nederlandse arbiter kreeg na afloop van het duel tussen Engeland en Denemarken de nodige kritiek te verwerken vanwege de toegekende strafschop aan Raheem Sterling, maar volgens de Daily Mail en The Sun had de openingstreffer van Denemarken ook niet goedgekeurd mogen worden. Bij de vrije trap van Mikkel Damsgaard werden de FIFA-regels niet nageleefd, zo klinkt het.

De fraaie trap van Damsgaard betekende de eerste tegentreffer voor Engeland dit EK. De aanvaller mocht na een half uur spelen aanleggen na een overtreding van Luke Shaw en vond de linkerbovenhoek. Aan de treffer ging echter een fout van Makkelie vooraf, zo blijkt nu. Verschillende spelers van Denemarken stonden tijdens de vrije trap namelijk te dicht bij de verdedigingsmuur van Engeland. Volgens de FIFA-regels moeten aanvallende spelers minstens een meter van de muur vandaan staan en dat was niet het geval.

FIFA rules state Denmark's opening goal against England should NOT have stood after their attackers were too close to the hosts' wall moments before Mikkel Damsgaard smashed in sublime free-kick. Via mail online.....https://t.co/gmJERiZi3r pic.twitter.com/mFd0jnWoXG — Moderate Sports News (@ModerateSports) July 8, 2021

De reglementen van de FIFA schrijven het volgende voor: "Waar drie of meer spelers van het verdedigende team een 'muur' vormen, moeten alle spelers van het aanvallende team minstens één meter van de 'muur' blijven totdat de bal weer in het spel is." Veel Engelse spelers protesteerden tegen het doelpunt, waaronder een woedende Harry Maguire. Het is echter niet duidelijk of de ploeg van Gareth Southgate protesteerde tegen de muur of tegen de overtreding van Shaw, waar de vrije trap uit voortkwam.

Op de beelden is te zien dat Simon Kjaer, Andreas Christensen en Jannik Vestergaard, die rechts naast de verdedigende muur van Engeland staan, langzaam richting de Engelsen kruipen om Jordan Pickford het zicht te belemmeren. De doelman van Engeland wordt vervolgens met een kanonskogel verslagen. Manchester City-podcaster David Mooney bracht de situatie opnieuw aan het licht en zag hoe onder meer The Sun en de Daily Mail ermee aan de haal gingen. Gary Neville vertelde bij de Britse televisie eerder dat hij het een fout van Pickford vond. "Ik vind zeker dat hij meer had kunnen doen", aldus de analist. "Hij leek er bij het opstellen van de muur al vanuit te gaan dat de bal erin zou gaan."

Het moment waarop Mikkel Damsgaard de vrije trap neemt.

Makkelie werd kort na de wedstrijd al bekritiseerd om zijn optreden in de halve finale. Aanleiding was de aan Engeland toegekende strafschop in de eerste helft van de verlenging. Hoewel NOS-commentator Frank Snoeks de strafschop te billijken vond, dachten onder meer Arnold Bruggink, José Mourinho, Arsène Wenger en Kenneth Perez daar geheel anders over. Sterling ging na een dribbel simpel naar de grond, toen hij licht contact maakte met de Deense verdediger Joakim Maehle. Harry Kane zag zijn strafschop uit de hoek getikt worden door Kasper Schmeichel, maar de spits van Engeland kon in de rebound alsnog profiteren. Daarmee kwam Engeland op een 2-1 voorsprong en werd het duel gewonnen.