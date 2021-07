Van Gaal kraakt ‘fantastische speler’: ‘Tactisch niet van hoogste niveau'

Vrijdag, 9 juli 2021 om 09:45 • Chris Meijer • Laatste update: 09:56

Louis van Gaal zou het een ‘uitdaging’ vinden om Kylian Mbappé te trainen, zo vertelt hij in een interview met L’Équipe. De oefenmeester noemt de 22-jarige aanvaller ‘fysiek en technisch een fantastische speler’, maar plaatst zijn vraagtekens bij zijn tactisch vermogen. “Speelt hij voor het team als hij na een pass of een dribbel de bal verliest? Dat gebeurt vaak”, zo analyseert Van Gaal.

“Ik denk dat ik alle prijzen heb gewonnen doordat ik naar de spelers luisterde, als ze naar me toekwamen met argumenten”, zegt Van Gaal. “Ik probeer controle te hebben over mijn teams, altijd. Als dat niet meer het geval is, vertrek ik. De meeste spelers zien niet wat het beste is voor het hele team. Maar dat is altijd belangrijker dan de individuele belangen van spelers. Stel dat je Kylian Mbappé traint... Ik denk dat het lastig is, een uitdaging.”

“Fysiek en technisch is hij een fantastische speler, maar tactisch heeft hij nog niet het hoogste niveau”, gaat de oefenmeester verder. “Je moet je status en omgeving zien te managen, als mens. Stel je je nederig op? Zie je de gevolgen van bepaalde acties voor je teamgenoten? Dat soort dingen. Denk je dat Neymar voor het team speelt? Ik denk het niet. Spelers als N’Golo Kanté en Luka Modric zijn een goed voorbeeld van spelers die voor het team werken.”

“Lionel Messi is een ster, Cristiano Ronaldo ook. Maar kijk naar Barcelona. Ze hebben de beste speler van de wereld en tien andere goede spelers, maar hebben niet de Champions League gewonnen. Een team met minder talent is gemakkelijker te managen, op het hoogste niveau heb je met grote sterren te maken”, stelt Van Gaal. Tijdens het EK is hij onder de indruk geraakt van Italië. “Zij hebben het beste team. Er lopen spelers met kwaliteiten rond, iedereen kan scoren en ze spelen als een team.”

Van Gaal noemt het ‘grappig toeval’ dat Portugal, Duitsland en Frankrijk al vroeg strandden op het EK, landen waar de bondscoach al langere tijd in dienst is. “Löw heeft het team te lang onder zijn hoede gehad. Ze vertrouwden de spelers. Soms vraag ik mezelf af: waarom kunnen de spelers het niet? Dat is omdat de balans tussen de spelers en de trainer verstoord is”, aldus Van Gaal. “Löw heeft er vijftien jaar gezeten, geloofde in zijn filosofie en structuur en werd daarmee wereldkampioen. Dus hij ging er mee door en werd vervolgens op het volgende WK al in de groepsfase uitgeschakeld.”