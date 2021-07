Babacar zakt tijdens training in elkaar en moet met spoed naar ziekenhuis

Vrijdag, 9 juli 2021 om 09:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:23

Khouma Babacar heeft donderdag voor angstige momenten gezorgd tijdens een training van Alanyaspor. De Senegalese spits zakte in elkaar met hartkrampen en moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht, zo maakt de Turkse club bekend via de officiële kanalen. Onderzoeken moeten uitwijzen hoe ernstig de kwetsuur precies is. Babacar heeft inmiddels via Instagram laten weten dat het goed met hem gaat.

Alanyaspor bereidt zich momenteel in Burdur voor op het nieuwe seizoen. Daar zakte Babacar donderdag nietsvermoedend in elkaar, waarna hij door de medische staf van de Turkse club werd behandeld en naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis is gebracht. "Khouma Babacar, die vanmorgen in elkaar zakte tijdens het trainingskamp, bleek hartkrampen te hebben", schrijft Alanyaspor donderdag op Twitter. "Dat hebben de eerste onderzoeken laten zien. Verdere onderzoeken vinden plaats in het privé-ziekenhuis van Alanya Anadolu onder toezicht van onze clubdokter."

Via Instagram heeft Babacar inmiddels een update gegeven over zijn fysieke gesteldheid. "Het gaat goed met mij. Bedankt allemaal voor jullie steun", schreef hij bij een foto van zichzelf op een ziekenhuisbed. De club wenst zijn pupil het allerbeste. "We brengen jullie medeleven over aan onze speler en wensen hem een spoedig herstel." Verschillende ploeggenoten betuigen op het socialmediakanaal eveneens hun medeleven, waaronder Kalidou Koulibaly. De aanvoerder van de Senegalese nationale ploeg liet al snel na het incident van zich horen. "Kom op broer."

De tragische gebeurtenissen volgen een kleine maand nadat Christian Eriksen tijdens het Europees kampioenschap in elkaar zakte in de wedstrijd tussen Denemarken en Finland. De middenvelder werd getroffen door een hartstilstand en moest op het veld gereanimeerd worden. Ondertussen maakt Eriksen het goed en is hij door de organisatie van het EK uitgenodigd om bij de finale van zondag tussen Italië en Engeland aanwezig te zijn. Denemarken werd woensdagavond in de halve finale uitgeschakeld door Engeland (2-1) na verlenging.