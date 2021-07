‘Ajax hoeft ondanks Franse en Spaanse interesse niet te vrezen voor vertrek’

Vrijdag, 9 juli 2021 om 08:49

Edson Álvarez speelt volgend seizoen ‘gewoon’ voor Ajax, zo verzekert Ajax Showtime. Er bestaat concrete belangstelling voor de 23-jarige Mexicaanse middenvelder vanuit Spanje en Frankrijk. Ajax wil Álvarez echter onder geen beding laten vertrekken, terwijl hij zelf ook gelukkig is met zijn positie bij de Amsterdammers en zijn gezinsleven in Nederland.

Ajax nam Álvarez in de zomer van 2019 voor vijftien miljoen euro over van Club América. De eerste anderhalf jaar van de Mexicaanse middenvelder in Amsterdam verliep uitermate moeizaam. Tot een halfjaar geleden had Álvarez geen basisplaats bij Ajax. Bovendien kon hij niet herenigd worden met zijn vrouw en dochtertje, wat er toe leidde dat Álvarez op weg leek naar de uitgang. Valencia was concreet in de markt voor de middenvelder, maar van een transfer naar Spanje kwam het uiteindelijk niet.

In het afgelopen halfjaar is de situatie van Álvarez volledig gekeerd. Hij is inmiddels herenigd met zijn gezin en veroverde eind januari een basisplaats bij Ajax. Álvarez kwam in de afgelopen jaargang tot totaal 39 wedstrijden voor de Amsterdammers, waarvan 30 als basisspeler. Ajax wil hem na een sterk halfjaar dan ook absoluut niet kwijt. Ajax Showtime schrijft dat de interesse vanuit Frankrijk ‘heel concreet’ is, terwijl er ook vanuit Spanje belangstelling bestaat.

De meeste Spaanse club ondervinden echter de financiële gevolgen van de coronapandemie en kunnen daardoor voorlopig niet aan de eventuele eisen van Ajax voldoen. Het contract van Álvarez loopt nog door tot medio 2024, waardoor de Amsterdammers een goede onderhandelingspositie hebben. Álvarez is vanaf volgende week met Mexico actief op de Gold Cup, het kampioenschap voor landen uit de Caraïben en Midden- en Noord-Amerika. El Tri staat in de nacht van zaterdag op zondag tegenover Trinidad en Tobago en neemt het verder in de groepsfase op tegen Curaçao en El Salvador.