Van Gaal analyseert Oranje-international: ‘Geen topspeler, maar wel fantastisch’

Vrijdag, 9 juli 2021 om 08:16 • Chris Meijer • Laatste update: 08:24

Louis van Gaal heeft zich positief uitgesproken over Georginio Wijnaldum. De 69-jarige oefenmeester, momenteel de voornaamste kandidaat om Frank de Boer op te volgen als bondscoach van Oranje, wordt in een interview met L’Équipe gevraagd naar Wijnaldum, die Liverpool deze zomer transfervrij verruilt voor Paris Saint-Germain. Van Gaal is gecharmeerd van de middenvelder, omdat hij in zijn ogen een teamspeler is.

“Met Wijnaldum haalt PSG een teamspeler binnen”, geeft Van Gaal te kennen. “Dat is goed voor de balans in de selectie en ze zullen van ham gaan houden. Hij is een goede speler. Geen topspeler, maar hij is wel volhardend en fantastisch. Hij heeft er een neusje voor om op het juiste moment in het strafschopgebied te komen en een daardoor een doelpunt te maken. Ik houd van dit soort spelers die dat kunnen én op tijd terug zijn, niet wanneer het al te laat is.”

“Ik houd van spelers die alles voor het team geven en creatief zijn. De Bruyne anticipeert op alles, Kanté is geweldig. Chelsea heeft dankzij hem de Champions League gewonnen, ondanks dat hij niet de meest creatieve speler is”, vervolgt de oefenmeester. PSG haalt deze zomer naast Wijnaldum ook Achraf Hakimi, Sergio Ramos en Gianluigi Donnarumma binnen. Dat maakt les Parisiens voor Van Gaal overigens niet tot de gedoodverfde winnaar van de Champions League. “Ze zullen nooit de Champions League winnen als ze niet als team spelen.”

“Het draait niet om talent, maar om persoonlijkheden die samen moeten spelen. Natuurlijk is de interactie tussen de trainer en de spelers belangrijk. Iedereen moet elkaars persoonlijkheid en karakter accepteren, ook de grote sterren”, stelt Van Gaal. Hij krijgt de vraag hoe men dat bij PSG voor elkaar kan krijgen. “Veel gesprekken, zowel collectief als individueel. Je kan een speler niet vernederen in het bijzijn van anderen. Bovendien zegt een speler voor de groep niet dat hij het er niet mee eens is. Een sterspeler denkt dat hij alle macht heeft. Ik houd van spelers met persoonlijkheid, maar geloof dat een trainer de expertise heeft om te weten wat het beste is voor het team.”