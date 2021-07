‘Champions League-deelnemer wil Sevilla verlossen van Oussama Idrissi’

Vrijdag, 9 juli 2021 om 07:45 • Chris Meijer • Laatste update: 07:57

Oussama Idrissi is op de radar van Club Brugge verschenen, zo weet Het Laatste Nieuws te melden. De Belgische krant stelt dat er vooralsnog geen sprake is van onderhandelingen tussen de kampioen van België en Sevilla, maar dat ‘zijn dossier van dichtbij wordt gevolgd’. Het Spaanse Estadio Deportivo meldde afgelopen week al Idrissi bij Sevilla te horen heeft gekregen dat er voor hem geen toekomst is weggelegd bij de hoofdmacht.

Idrissi kwam vorig jaar voor twaalf miljoen euro naar Sevilla, maar wist in Andalusië geen moment te overtuigen. De aanvaller speelde in LaLiga slechts 24 minuten en werd in januari uitgeleend aan Ajax. Achter aanvoerder Dusan Tadic zat Idrissi voornamelijk op de bank en in de invalbeurten die hij kreeg maakte hij geen al te sterke indruk. In totaal speelde Idrissi veertien officiële duels voor Ajax, waarin hij geen enkel doelpunt of assist liet noteren.

Bij Sevilla heeft men genoeg gezien van Idrissi en de Spaanse club denkt vrijwel zeker een verlies te gaan lijden op de transfersom die aan AZ betaald werd. De Marokkaans international lijkt voorlopig alleen een toekomst in Spanje te hebben als aanbiedingen uitblijven én hij een uitmuntende indruk achterlaat op trainer Julen Lopetegui in de voorbereiding. Zijn contract in Andalusië loopt nog door tot medio 2025. Club Brugge wil eerst afwachten wat de plannen van Sevilla met Idrissi zijn.

Voorlopig is er nog geen sprake van onderhandelingen tussen Club Brugge en Sevilla, maar de Belgische topclub volgt de situatie van Idrissi op de voet. Mocht Idrissi Sevilla verlaten voor Club Brugge, kan hij volgend seizoen Champions League gaan spelen. Als kampioen van België is Club Brugge verzekerd van een ticket voor de groepsfase van het miljardenbal. Idrissi zou in België ploeggenoot worden van Bas Dost, Ruud Vormer en Noa Lang.