Nieuw thuisshirt van Ajax hangt in Zuid-Afrika al in de winkels

Vrijdag, 9 juli 2021 om 07:10 • Laatste update: 07:18

Het nieuwe thuisshirt van Ajax is in Zuid-Afrika al opgedoken in de winkels. Footyheadlines, doorgaans betrouwbaar als het aankomt op nieuwe tenues, meldt dat de Amsterdammers het nieuwe thuisshirt volgende week officieel zullen presenteren. Ajax blijkt zijn thuiswedstrijden volgend seizoen inderdaad met het oude clublogo op de borst te gaan spelen.

“Kijk! Het nieuwe Ajax thuisshirt (met klassiek logo!) voor seizoen 2021/2022. Hangt hier in Zuid-Afrika al in de winkel, in Nederland nog niet verkrijgbaar”, zo schrijft het account @raiseparadise op Twitter. Het thuisshirt dat in Zuid-Afrika al in de winkels ligt, lijkt hetzelfde als het tenue dat vorige maand al uitlekte. Op de borst prijkt het oude clublogo, waarmee Ajax tussen 1928 en 1991 op het shirt speelde. De terugkeer naar het oude logo is van tijdelijke aard en geldt vermoedelijk als een eenmalig geste naar de supporters.