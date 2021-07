Verdeeldheid over uitspraak Van Gaal: spelers niet blij, KNVB ‘niet ongelukkig’

Als het aan de KNVB ligt, wordt Louis van Gaal volgende week al gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Nico-Jan Hoogma en Eric Gudde brachten donderdag een bezoek aan de 69-jarige oefenmeester in Portugal en De Telegraaf schrijft dat de delegatie van de KNVB met een principe-akkoord op zak huiswaarts verwachtte te keren. Als dat het geval is, kan Van Gaal bij groen licht van de raad van commissarissen volgende week al gepresenteerd worden.

Volgens het Algemeen Dagblad is het echter nog niet zo ver. Die krant schrijft dat er nog geen knopen zijn doorgehakt tijdens het gesprek tussen Van Gaal en de afvaardiging van de KNVB. Van Gaal stelt hoge eisen aan ‘de invulling van zaken als staf en randvoorwaarden om te presteren’, waardoor Gudde en Hoogma met een ‘hoop indrukken en huiswerk’ op het vliegtuig naar Nederland stapten.

Van Gaal geldt volgens De Telegraaf niet als de eerste keuze van de spelers, die na evaluatie van het mislukte EK ‘iemand als Ronald Koeman’ als bondscoach wensten. Toch zal de selectie zich niet tegen de aanstelling van Van Gaal keren, al waren de spelers niet blij met manier hoe hij hen afgelopen zaterdag ‘zonder enige achtergrondkennis’ een ‘veredeld stelletje sterren’ noemde. “Kijk nu eens naar het EK bij de mannen. Dan zie je dat een veredeld stelletje sterren het niet kunnen”, zei Van Gaal tijdens de uitzwaaitraining van de Oranje Leeuwinnen voor de Olympische Spelen.

De KNVB zou 'niet ongelukkig' zijn geweest met de opmerking van Van Gaal, omdat uit de evaluatie is gebleken dat in aanloop naar het EK de discipline ontbrak en De Boer de autoriteit miste om hier wat aan te doen. Van Gaal toonde direct leiderschap met deze opmerking, zo zou de lezing van de KNVB zijn. Tegelijkertijd was de opmerking van Van Gaal volgens De Telegraaf ‘een bewuste sneer’ om ‘direct wat piketpalen te slaan’. Van Gaal moet meteen aan de slag bij Oranje, want in september wachten de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijden tegen Noorwegen, Montenegro en Turkije.