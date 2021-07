ADO heeft met nog kleine maand te gaan nul overnamekandidaten over

Donderdag, 8 juli 2021 om 23:44 • Chris Meijer

De situatie begint voor ADO Den Haag langzaam maar zeker nijpend te worden. De club uit de Hofstad maakt via de officiële kanalen bekend dat er momenteel geen overnamekandidaat meer is, nadat Het Haags Collectief (bestaande uit Ed Maas, Jeroen Lentze en sinds een week ook Martin Jol) en Vanad (van Ad Nederlof) zijn afgehaakt. ADO schrijft dat de club nog een kleine maand heeft om tot een oplossing te komen.

De afgelopen week liepen de gesprekken met Het Haags Collectief (HHC) en Vanad spaak. Het Haags Collectief wilde niet met de overige aandeelhouders en de huidige clubleiding om tafel. Vanad kwam er niet uit met United Vansen, de Chinese partij die momenteel nog eigenaar is van ADO. De club schrijft dat Vanad de voorkeur genoot om de nieuwe eigenaar te worden. “Ondanks de zeer constructieve onderhandelingen met Vanad is gebleken dat er geen overeenstemming kon worden bereikt tussen UVS en Vanad”, schrijft ADO.

“Vanad wilde geen koopsom voor de aandelen aan UVS betalen en UVS had vernomen dat HHC dat wel wilde doen. Verder is duidelijk geworden dat Vanad vooraf overeenstemming wil hebben met de gemeente Den Haag over een drastische verlaging van de huur. Dermate drastisch dat de nieuwe huur in strijd zou zijn met de regels van staatssteun”, vervolgt het statement. Omdat Het Haags Collectief een groter bedrag beschikbaar zou stellen, werden de gesprekken met Vanad beëindigd. Een overname door Het Haags Collectief liep echter mis, omdat deze partij niet in gesprek wilde met ‘de directie van ADO Den Haag en de betrokken organen’. “HHC heeft niet kunnen laten zien een serieuze kandidaat te zijn geweest.”

“De huidige stand van zaken is dat er geen overnamekandidaat meer lijkt te zijn en dat daarom het WHOA akkoord niet kan worden uitgevoerd”, stelt ADO. Met het zogenaamde WHOA akkoord is een constructie bedacht om de schulden af te betalen, zodra daar geld voor is. Zolang ADO niet wordt overgenomen, is daar echter geen geld voor. “ADO Den Haag gaat uiteraard na of er zich alsnog een nieuwe aandeelhouder en investeerder aandient. ADO Den Haag heeft naar het zich laat aanzien tot het eind van de maand de tijd om tot een oplossing te komen.”