Voormalig protegé Dennis Schouten opent frontale aanval op Wilfred Genee

Donderdag, 8 juli 2021 om 23:22 • Laatste update: 23:33

Tussen Wilfred Genee en Dennis Schouten komt het vermoedelijk niet meer goed. Schouten vertrok in januari als verslaggever bij het radioprogramma Veronica Inside, dat door Genee wordt gepresenteerd, en sindsdien ligt hij overhoop met zijn voormalig leermeester. In een aflevering van zijn YouTube-programma RoddelPraat opent Schouten deze week een frontale aanval op de tv-presentator.

Schouten is boos op Genee, omdat vorige week in radioprogramma Veronica Inside werd bekendgemaakt dat Schouten een van de deelnemers van Expeditie Robinson 2021 is. Niels van Baarlen, de sidekick van Genee, onthulde dat nieuws. Schouten moet nu vrezen voor een boete van 15.000 euro, omdat hij informatie heeft gelekt over zijn deelname. "Ik kreeg allemaal telefoontjes van woeste mensen. Want bij de radioshow van Wilfred is gezegd dat ik naar Expeditie Robinson ga", zegt Schouten in RoddelPraat. "Ik ben daar heel boos over."

De voormalig PowNed-journalist besloot Genee zelf te bellen, maar kreeg hem niet aan de lijn. "Ik heb hem toen over de app voor alles uitgemaakt wat ik maar kon bedenken", geeft hij toe. Schouten zegt dat Genee wist dat RTL een boete kan uitdelen aan Schouten voor het lekken van zijn eigen deelname. "Het is gewoon een achterbakse streek. Uiteindelijk werd ik door zijn sidekick Niels van Baarlen gebeld, omdat Wilfred zelf niet durfde te bellen. Ik zei: ‘Als jij zijn postduif bent kun je wel doorgeven dat ik helemaal klaar met hem ben'."

Schouten was tussen november 2020 en januari 2021 werkzaam bij Veronica Inside. De 25-jarige verslaggever gold als protegé van Genee. Hij moest van de televisie- en radiodirecteur van Talpa, Paul Römer, echter stoppen met zijn YouTube-show als hij zijn carrière bij Talpa wilde voortzetten. Schouten ging daar niet mee akkoord en nam daarom afscheid van het radioprogramma. Genee heeft meermaals aangegeven Schouten een groot talent te vinden en dingen uit zichzelf te herkennen in diens stijl, maar hun vriendschap lijkt onherstelbaar beschadigd.

In 'Kopstukken' vertelde Wilfred Genee uitgebreid over de lange reeks conflicten die hij had met bekende collega's uit het vak, maar hij vertelde daarbij ook dat het meestal wel weer goedkomt.

In de uitzending van RoddelPraat leest Schouten een appje voor dat hij naar Genee stuurde, nadat zijn deelname aan Expeditie Robinson openbaar werd gemaakt. "Wilfred, ik ben er klaar mee. Je wil gewoon scoren ten koste van mij. We hebben een mooie tijd gehad, maar ik ben er nu gewoon klaar mee", schreef Schouten. Hij leest vervolgens het antwoord voor dat hij van de presentator kreeg. "Dag Dennis, als jij daadwerkelijk zo over mij denkt, zullen we in de toekomst geen drankjes meer drinken." Genee zou in het bericht verder hebben geschreven dat hij Schouten 'altijd te vuur en te zwaard heeft verdedigd', maar dat het punt is gekomen om afscheid te nemen.

"Ik heb aan niemand jouw verhaal verteld", citeert Schouten. Hij reageert verbaasd in de uitzending en zegt niet te weten waar Genee op doelt: "Wat is mijn verhaal dan?" Schouten leest verder: "Zoals ik dat in het verleden ook nooit heb gedaan over andere zaken die jij me in vertrouwen hebt verteld. Ik werd verrast door het verhaal van Niels. De kracht, maar ook het gevaar van het programma. Pas toen hebben we ervoor gekozen om nog enkele namen bekend te maken, om zo de aandacht te verspreiden." Die uitleg kan niet op sympathie rekenen bij Schouten: "Dus ik ben als eerst gebracht, om daarna nog wat namen te brengen om de aandacht te verspreiden?"

Genee vervolgt in zijn berichtje: "Ik lees nu dat je mensen om je heen hebt die exact weten hoe ik ben. Dat ik je genaaid zou hebben. Dat kan ik hen niet eens kwalijk nemen. Zij kennen mij niet. Jij wel. En daarom vind ik jouw reactie volstrekt onbegrijpelijk. Ik heb vijf jaar mijn nek voor je uitgestoken omdat ik een zwak voor je had, je talentvol vind en iets van mezelf in je herkende. Die herkenning is bij dezen verdwenen. Ik wens je al het goeds."