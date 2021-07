Mourinho lijkt Kluivert nog voor de voorbereiding veelzeggend signaal te geven

Donderdag, 8 juli 2021 om 21:13 • Chris Meijer

Justin Kluivert maakt geen deel uit van de 27-koppige selectie van AS Roma voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De 22-jarige aanvaller werd in het afgelopen seizoen verhuurd aan RB Leipzig, maar de Duitse club besloot de optie tot koop in de huurovereenkomst niet te lichten. Rick Karsdorp behoort wél tot het keurkorps dat Mourinho meeneemt voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

In de selectie van AS Roma ontbreken de spelers die momenteel nog weg zijn met interlandverplichtingen of geblesseerd zijn. Alessandro Florenzi en Bryan Cristante spelen komende zondag met Italië de EK-finale tegen Engeland, terwijl Leonardo Spinazzola in de kwartfinale tegen België zijn achillespees afscheurde, onder het mes moest en daardoor voorlopig nog maanden uit de roulatie is. Er ontbreken echter ook de nodige spelers in de selectie van AS Roma, omdat zij niet in de plannen van Mourinho voorkomen.

?? La lista dei convocati per l'inizio della preparazione#ASRoma pic.twitter.com/iHnYmCZ7Mm — AS Roma (@OfficialASRoma) July 8, 2021

Naast Kluivert maken ook Robin Olsen, Pedro, Javier Pastore, Federico Fazio, Steven Nzonzi, en Davide Santon geen deel uit van de selectie van AS Roma. De Romeinen begonnen donderdag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen met de jaarlijkse medische testen. Dat Kluivert niet is opgenomen in de selectie zorgt voor verrassing in Italië, waar wordt gesproken over ‘technische redenen’ voor het ontbreken van de international van Jong Oranje. Mourinho liet in het verleden blijken dat hij gecharmeerd was van Kluivert en daardoor werd erop gerekend dat hij onder de nieuwe trainer een nieuwe kans zou krijgen bij AS Roma.

“Nee, ik heb Mourinho nog niet gesproken. Het seizoen is net voorbij, we zien wel wat er gebeurt”, zei Kluivert een maand geleden in gesprek met Voetbal International. Zijn contract bij AS Roma loopt voorlopig nog door tot medio 2023, maar L’Équipe meldde vorige maand al dat de Romeinen niet onwelwillend staan tegenover een definitief vertrek van Kluivert. Het afgelopen seizoen speelde de aanvaller op huurbasis voor RB Leipzig, waar hij tot 4 doelpunten en 1 assist kwam in 29 officiële wedstrijden.

RB Leipzig zou hem naar verluidt definitief willen overnemen, maar zag een bod van twaalf miljoen euro geweigerd worden. De naam van Kluivert werd eveneens in verband gebracht met Olympique Marseille en OGC Nice. AS Roma telde in de zomer van 2018 zeventien miljoen euro neer om Kluivert los te weken bij Ajax. In de twee seizoenen die hij doorbracht in Rome wist hij nog niet uit te groeien tot onbetwist basisspeler: voorlopig heeft hij 68 wedstrijden achter zijn naam staan voor AS Roma, waarin hij goed was voor 9 doelpunten en 8 assists.