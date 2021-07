Valentijn Driessen onthult plan B van de KNVB: ‘Hoe kan dat nou?’

Donderdag, 8 juli 2021 om 20:38

Volgens Valentijn Driessen geldt Giovanni van Bronckhorst als plan B voor de KNVB als men er niet in slaagt om Louis van Gaal aan te stellen als bondscoach van het Nederlands elftal. De NOS meldde donderdag dat Eric Gudde en Nico-Jan Hoogma een dezer dagen een bezoek brengen aan Van Gaal om met hem in gesprek te gaan over een derde termijn als bondscoach. Driessen verwacht dat de KNVB niet hoeft terug te vallen op een plan B of plan C.

“Er is een plan B én een plan C. Bij plan B is volgens mij Giovanni van Bronckhorst betrokken”, zegt Driessen in het programma De Oranjezomer van SBS6. “plan C is een buitenlander. Maar zo ver komt het niet. Wat raar is, want ik ben een paar keer op sollicitatie geweest en dan moest ik ergens heen. Als deze meneer (Van Gaal, red.) een nieuwe baan wil, komt iedereen naar hem toe. Dat is heel vreemd en benadrukt de afhankelijke positie van de KNVB ten opzichte van hun belangrijkste kandidaat, dus dit gaat honderd procent zeker door.”

René van der Gijp begrijpt weinig van het feit dat Van Bronckhorst als tweede keuze achter Van Gaal geldt. “Van Gaal is plan A en Van Bronckhorst is plan B. Hoe kan dat nou? Die zijn zó verschillend”, stelt Van der Gijp. Jeroen Stekelenburg, Oranje-watcher voor de NOS, zei eerder in het Sportjournaal dat er op dit moment naast Van Gaal geen andere serieuze kandidaat in beeld is bij de KNVB.

“De spelers zijn ook gevraagd wat ze ervan vinden”, zegt Driessen over de keuze van de KNVB voor Van Gaal. “Die willen een type als Ronald Koeman. Frank de Boer was het ene uiterste ten opzichte van Koeman en Van Gaal is het andere uiterste. Ze hebben niet gezegd dat hij niet welkom is, ze zijn bereid om met hem te werken. Ze willen iets meer ruimte dan de vorige keer, want in Brazilië (tijdens het WK, red.) zat hij er bovenop.”

“Uit de evaluatie na het EK bleek dat er iemand met een harde hand moest komen: een leider, een autoriteit met internationale uitstraling en ervaring. Allemaal open deuren werden er ingetrapt, zo’n evaluatie stelt niks voor”, gaat de chef voetbal van De Telegraaf verder. “Die was ook al gemaakt door Nico-Jan Hoogma, anders zeg je na het ontslag van Frank de Boer niet direct waar je naar op zoek bent. Uiteindelijk kom je dan uit bij Louis van Gaal, want dat is de ideale bliksemafleider voor deze directie. Die directie, straks met de nieuwe voorzitter Marianne van Leeuwen, kan anderhalf jaar uit zijn neus zitten pulken en verder gaan met flaters maken, want Louis zal alles opvangen. Want hij wordt hét nieuwe boegbeeld van het Nederlands voetbal.”

Driessen krijgt de vraag wat er nu door Hoogma en Gudde met Van Gaal wordt besproken. Volgens de journalist heeft de afvaardiging van de KNVB het nu met Van Gaal over zijn staf én het spelershotel. Tijdens het afgelopen EK zat Oranje in een spelershotel op de KNVB Campus in de Zeister bossen. “Er wordt gesproken over de staf. En het spelershotel, de vraag is of dat geweldig is. Er werd gedaan of dat geweldig is, omdat ze zo lekker op zichzelf zitten en privacy hebben. Maar de oudere spelers willen er juist wel af en toe uit kunnen, dat kan daar (in Zeist, red.) natuurlijk niet, Je zit daar gewoon opgesloten. Maar het gaat nu vooral over de staf.”

“Frans Hoek zal ongetwijfeld weer benaderd worden. Marcel Bout, Albert Stuivenberg (werkten eerder met Van Gaal bij Manchester United, red.): hij gaat allemaal mensen uitzoeken in wie hij vertrouwen heeft. Maar ik heb gehoord dat er ook een kleurtje bij moet, dus wat dat betreft zou Van Bronckhorst wat zijn. Maar ik denk niet dat hij tweede viool gaat spelen bij Van Gaal. Misschien is Henk Fraser wat. Gullit? Dat denk ik niet”, stelt Driessen. Van der Gijp benadrukt dat Gullit niet als assistent van Van Gaal aan de slag zal gaan. “Gullit gaat toch nooit met Van Gaal werken? De Van Gaal van Antwerp die de grote Gullit als een baby gaat behandelen, dat gaat hij nooit pikken.”