‘Stones, Maguire, Rice en Phillips zouden het moeilijk hebben bij PSV en Ajax’

Donderdag, 8 juli 2021 om 20:21 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:25

Hoewel Engeland zich woensdagavond kwalificeerde voor de finale van het EK, bulkt de ploeg volgens Marciano Vink niet van de kwaliteit. In het programma EK Voetbalpraat van ESPN bekritiseert de analist de spelers die Engeland in de as van het veld heeft staan. De twee centrale verdedigers en de twee controlerende middenvelders zouden volgens Vink moeite hebben om bij clubs als Ajax of PSV in de basisopstelling te komen.

John Stones en Harry Maguire in het hart van de defensie; Kalvin Phillips en Declan Rice staan daarvoor als controlerend blok. Maguire kwam in de kwartfinale tegen Oekraïne (0-4 zege) tot scoren, terwijl Phillips het doelpunt van Raheem Sterling in de openingswedstrijd van de groepsfase (1-0 zege) tegen Kroatië voorbereidde. "Ik dacht dat Phillips best een revelatie kon worden, na zijn mooie steekpass in de eerste wedstrijd (assist tegen Kroatië, red.), maar daar ben ik wel een beetje van teruggekomen", zegt Vink.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Ik vind het gewoon zo zonde, zo zonde, dat je een blok van vier hebt met Stones, Maguire, Rice en Phillips, die, denk ik, en dan ben ik niet hooghartig, het alle vier best lastig zouden hebben om bij Ajax of PSV in de basis te staan in de Nederlandse competitie", vervolgt de voormalig verdedigende middenvelder, die voor beide Nederlandse topclubs uitkwam in zijn carrière. Maguire was afgelopen seizoen, indien hij fit was, een basisspeler bij Manchester United. Stones wisselde tussen de basis en de bank bij Manchester City, terwijl een fitte Rice een vaste waarde was voor West Ham United en Phillips in de basis stond bij Leeds United.

Journalist Willem Vissers en presentator Vincent Schildkamp zijn het niet met Vink eens, maar de oud-voetballer blijft bij zijn standpunt. "Zou jij dan Rice inruilen voor Gravenberch bij Ajax? Snap je wat ik bedoel? Die staan in het Engelse nationale team. En dat vind ik vrij pover." De analist juicht in de finale van zondag voor Italië. "Ik hoop dat er een ploeg kampioen wordt waarvan we wel mooie wedstrijden en aanvallend voetbal hebben gezien. Waar Spinazzola eroverheen dendert. Zonder dat het allemaal berekend is op die ene dribbel van de grote Sterling. Ik hoop gewoon dat het voetbal weer eens wint."

Ook commentator Leo Driessen gunt Italië de overwinning. "Ik heb tot nu toe iedere wedstrijd genoten van Italië. In de poulefase vanwege de enorme energie, de vreugde en de werklust. In wedstrijden waarin ze het moeilijk hadden zag je een enorme kameraadschap op het veld en werd er gejuicht bij een succesvolle vliegende tackle. Ze sleepten die moeilijke wedstrijden, zoals tegen Spanje, toch uit het vuur. Dat is een toernooiploeg. Van Engeland heb ik nog geen leuke wedstrijden gezien."